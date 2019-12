"¡Mañana no voy a trabajar!": El curioso despacho de una periodista española tras ganar premio de Lotería

¿Qué pasó?

Un curioso momento se vivió en la televisión española, todo esto luego que una periodista celebrara en vivo y en directo el haber ganado el "Premio Gordo" de la Lotería en dicho país.

Se trata de Natalia Escudero, reportera de TVE, quien ganó uno de los premios más codiciados de aquel sorteo navideño, que reparte casi 2.400 millones de euros (US$2.600 millones), según el portal informativo, según informó ABC España.



El curioso momento

Tras encontrarse con un grupo de ganadores de la localidad de Alicante, la periodista se dio cuenta que había sido una de las afortunadas en ganar "El Gordo", que reparte 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por "décimo".

"¡Que mañana no voy a trabajar!. ¡Mañana no voy, eh!", fue la reacción de la profesional, quien celebraba eufóricamente frente a la cámara en ese momento.

"¡Natalia no trabaja mañana!", seguía repitiendo, mientras le preguntaba al resto de la gente que estaba junto a ella sobre qué iba a hacer con el premio.

Posteriormente, fue bañada en champagne como sinónimo de celebración, lo que causó la impresión de los conductores del programa, quienes le seguían preguntando si iba a ir a trabajar el lunes, a lo que la reportera respondía: "¡No, no, no, no!".

Sin embargo, la sorpresa vendría minutos más tarde, cuando más calmada indicó que no había ganado "El Gordo", sino un "pellizco".

Revisa el video de la celebración