Giorgio Jackson: "Las personas juzgarán quiénes son los responsables de que no haya transporte público"

Giorgio Jackson, el coordinador político de la campaña del candidato Gabriel Boric, se refirió a la falta de transporte público, especialmente en la capital, para que las personas puedan acudir a los locales de votación a emitir su sufragio.

¿Qué dijo Jackson?

Al respecto, señaló que "ha sido un día bastante intenso, hemos tenido muchas quejas… respecto al transporte público en la Región Metropolitana y en otras partes. Ha sido bastante escandaloso ver cómo las personas en los paraderos, las estaciones con buses estacionados y las personas no han tenido mucha respuesta".

En ese sentido, añadió que "las personas juzgarán quiénes son los responsables de que no haya transporte público… a nosotros lo que nos parece escandaloso es que una persona no pueda emitir su voto en una democracia porque no ha podido trasladarse".

Transporte municipal y ciudadano

"El esfuerzo ciudadano de manera espontánea que ha ocurrido, nosotros lo celebramos, porque ha sido un esfuerzo uno a uno de personas que se han ofrecido de manera voluntaria a poder llevar a personas en los paraderos", añadió.

Junto a lo anterior, agradeció "a los alcaldes y alcaldesas que han puesto a disposición transporte municipal", remarcó.

