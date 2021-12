"No mueve la aguja, si la moviera hoy la candidata sería Narváez": oficialismo critica apoyo de Bachelet a Boric

¿Qué pasó?

El apoyo de Michelle Bachelet a la candidatura de Gabriel Boric generó una ola de reacciones y críticas en el oficialismo, señalando algunos que la expresidenta de Chile perdió la objetividad al ostentar su cargo como alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

"No mueve la aguja"

Al respecto, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI) señaló: "¿Había alguna duda de que (Bachelet) iba a votar por Boric? Esto era obvio (...), pero no mueve la aguja, si la moviera hoy la candidata sería Narváez".

Mientras que el senador Iván Moreira (UDI), indicó que "no es novedad lo de Bachelet, todos sabíamos por qué adelantó su viaje a Chile. Todo lo que repudió el Boric de primera vuelta, ahora en la final lo reconoce. Estas ya no son volteretas, es travestismo político".

"Su cargo requiere de una objetividad"

En tanto el diputado Diego Schalper (RN), señaló que “el nivel de desesperación de Gabriel Boric es evidente. Yo creo que parte de la negociación de lo que vimos ayer en el debate, donde prácticamente reconoció que los últimos 30 años no habían sido tan malos, que no era tan malo focalizar, que las AFP ya no eran intransables y, aparte de todo eso, me imagino que la vuelta de mano es este apoyo que estamos conociendo".

"Lamento mucho que ella no se dé cuenta de que su cargo requiere de una objetividad y creo que en este minuto, su objetividad respecto al futuro gobierno de Chile se acabó y, por lo tanto, no sé si su cargo queda entredicho en sí, pero sí queda en entredicho su objetividad", agregó.

En esa línea, el diputado Jorge Alessandri (RN) sostuvo que "todavía faltan horas de este martes 14 de diciembre, la autoridad mundial de los derechos humanos todavía tiene horas para recibir a José Antonio Kast. Lo correcto para que ella no tenga que dejar el cargo es asumir que ella es una autoridad mundial de los derechos humanos y tiene que recibir a ambos candidatos presidenciales".

"José Antonio Kast le pidió hora y recomiendo que lo reciban, lo escuchen, porque también representa a muchas personas que quieren seguir teniendo derechos humanos", expresó.

Por su parte, el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), planteó: "No creo que se ponga en entredicho el cargo, creo que ella debiera pronunciarse como se han pronunciado más de 300 artistas e intelectuales respecto de la represión de artistas e intelectuales en Cuba, por ejemplo, o a la narcodictadura de Maduro que viola los derechos humanos y por lo cual ella suele guardar silencio".

"Ella de todas maneras iba a votar por Boric. Ayer vimos a Boric haciéndole gestos al gobierno que criticó frecuentemente, que es el gobierno de la presidenta Bachelet. Ayer en el debate dijo que le había gustado este gobierno, entonces me parece que esto es parte de una transacción", añadió.

Finalmente, el diputado Andrés Longton (RN), manifestó que "en lo personal me parece absolutamente improcedente porque estamos hablando de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por lo tanto, tiene que tener un rol de imparcialidad, de neutralidad, cómo el día de mañana si Gabriel Boric es presidente, con qué imparcialidad va a investigar eventuales violaciones a los derechos humanos si tiene un grado de simpatía al haber manifestado previamente su apoyo por ese presidente".

