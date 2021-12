Presentan recurso de protección en contra de Kast: "No existe ninguna acusación formal de acoso o abuso" hacia Boric

¿Qué pasó?

La abogada Romina Mora Pardo presentó un recurso de protección en contra del candidato republicano, José Antonio Kast, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por los dichos en contra del aspirante a la moneda, Gabriel Boric, por las acusaciones de acoso en el último debate presidencial de Archi.

Hechos

El pasado 10 de diciembre se llevó a cabo el debate presidencial organizado por Archi, entre los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric, donde el abanderado del Frente Social Cristiano, acusó a Boric sobre "abuso" y no de acoso.

"¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara, hay una mujer que te denunció por abusos y todavía no pides perdón", señaló Kast durante el debate radial.

"No tengo ninguna acusación en mi contra de abuso e invito a que eso se revise. Le exijo a José Antonio Kast que pida disculpas por inventar, una vez más, mentiras", respondió Boric.

Recurso de protección

De acuerdo al documento, señala que "todas estas intervenciones fueron realizadas verbalmente en tono amenazante por el candidato José Antonio Kast, ante todo Chile, imputando al señor Gabriel Boric por un supuesto delito de abuso sexual, acusaciones que realizó antes millones de radioescuchas y telespectadores".

Asimismo, señalan que "muchas de las expresiones fueron planteadas de forma interrogativa" y que Kast, según el tono, asevera que los hechos fueron rales y que con esto "Kast ignora y trasngrece efectivamente el principio de presunción de inocencia".

Pese a ello, recalcan que si bien José Antonio Kast pidió disculpas a Gabriel Boric por aseverar un "abuso" del candidato hacia una mujer, "persiste su ánimo de dañar la honra, imputándolo ahora de acoso, vulnerando nuevamente la presunción de inocencia", indicando que aún existe una acusación de acoso pública.

Comando desconoce esta acusación

Desde el comando de Gabriel Boric, aseguraron que esta acusación no proviene desde el abanderado, ni tampoco de su entorno, lo cual fue confirmado en el programa Estado Nacional de TVN.

"Ante todo esto, se debe establecer categóricamente que al día de hoy, en contra de Gabriel Boric, no existe ninguna acusación formal de acoso sexual o de abuso sexual, no existe ningún proceso penal en contra de Boric, y por ende, no existe sentencia condenatoria firme por los delitos imputados", continúa el documento.

En tanto, aseguran que la actitud de Kast, referente a este hecho, es "ilegal y arbitraria" y que "instar al señor Boric a probar un hecho negativo es de la máxima bajeza jurídica y contraviene los más básicos principios y fundamentales garantías probatorias".