"Exige el Chile que Sueñas": Mega estrena este jueves "El Candidato" con ME-O como primer invitado

Este jueves 30 de septiembre, bajo la premisa "Exige el Chile que Sueñas", Mega estrenará el nuevo programa "El Candidato / La Candidata", el cual se basará en entrevistas políticas a los aspirantes a la Presidencia de la República. La conducción estará a cargo de la periodista Soledad Onetto y que contará con la participación de Tomás Mosciatti, Paulina De Allende-Salazar, Iván Guerrero y Julieta Martínez.

Durante el programa, los entrevistados deberán abordar la contingencia desde diferentes áreas de conversación.

Para la primera edición, que comenzará a las 23:30 horas, estará Marco Enríquez-Ominami, candidato del PRO.

Las secciones

"Sin llorar"

Una de las secciones se denomina “Sin Llorar”. El espacio estará a cargo de Tomás Mosciatti, quien, en una entrevista netamente política, someterá a los candidatos a preguntas directas y que generalmente incomodan.

"Malditas Redes"

Paulina De Allende-Salazar tendrá el segmento “Malditas Redes”, donde se expondrán las contradicciones y revelaciones de cada candidato, con el foco en las redes sociales y sus seguidores.

"Generación Z"

Julieta Martínez será la encargada del espacio “Generación Z”, instancia en que los candidatos deberán responder a los emplazamientos de las nuevas voces de jóvenes, en el marco del nuevo Chile que viene.

"Hágase Cargo"

La sección que estará a cargo de Iván Guerrero lleva por nombre “Hágase Cargo”, en la cual los candidatos tendrán que responder las preguntas y demandas ciudadanas.

Entrevista personal

Finalmente, Soledad Onetto tendrá a su cargo una entrevista íntima al candidato, donde se repasarán los hitos más relevantes de su vida y su carrera política.

Sobre los panelistas

Tomás Mosciatti

El abogado y presentador radial chileno. El actual director de Radio Bío Bío ejerce como director de las emisoras de la radio en Santiago y Valparaíso. En 2002 a la fecha conduce el noticiario Radiograma matinal de la misma casa radial. Además, ha sido presentador de televisión, primero en Conversa Con en la década de 1990,? y desde 2009 en La entrevista de Tomás Mosciatti en CNN Chile. Entre 2015 y 2016 tuvo una entrevista semanal en Ahora Noticias de Mega.

Paulina De Allende-Salazar

En 1988 fue reportera de Plebiscito Nacional en Radio Nuevo Mundo. Al año siguiente fue parte de Radio Agricultura como reportera y entrevistadora de programas políticos. Posteriormente en 1992, trabajó para Revista Mundo Diners. En 1993, trabajó en La Red Television, a cargo de la edición periodística del programa “A La Una” y en 1996 comenzó su carrera en TVN, a cargo de reportajes para el noticiero central “24 Horas”.

Destacan trabajos como Caravana de la Muerte: Violación de los Derechos Humanos durante el régimen militar, el Caso Karadima: y la entrevista inédita al líder histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. De igual forma, resalta su participación en programas como “Informe Especial”, “Mírame, lo que nunca te dije” y “Esto No Tiene Nombre”. En la actualidad, se encuentra en el matinal de Mega, Mucho Gusto, como panelista a cargo de investigaciones de equipo periodístico.

Julieta Martínez

La activista y emprendedora social es fundadora de la plataforma colaborativa Tremendas y cofundadora de la red internacional Latinas for Climate. Integrante del Youth Task Force de UN Women, fellow de Girl Rising, embajadora WWF (World Wilde Foundation) y de la iniciativa Con Causa de América Solidaria y Unicef. Fue elegida para viajar a Madrid a la COP25, donde fue una de cuatro jóvenes oradoras en la charla “Acción para el Empoderamiento Climático”.

Ganó el Premio Mujer Influyente Joven 2019 de la Comunidad de Mujeres Influyentes en el Marco de la APEC.

Iván Guerrero

El periodista comenzó como guionista de una sección del programa Chile Tuday, para luego transformarse en notero de Caiga Quien Caiga, programa que posteriormente condujo desde 2006 a 2010. También trabajó en Radio Horizonte en los programas Todos contra el muro y La venganza del pudú.

Luego el programa se cambió a Radio Zero en 2013 bajo el nombre de Un país generoso donde estuvo hasta enero de 2018. El mismo año, fue parte de Pauta FM hasta que volvió a Radio Zero en 2019, estando hasta el cierre de la estación en enero de 2020. De igual forma, condujo el programa Cadena Nacional, emitido por el canal de televisión por cable Vía X. Posteriormente retomó Un país generoso, que se emitió en las radios Oasis durante 2020 y Rock and Pop desde 2021. Finalmente, en 2020 se une al retorno de Caiga quien Caiga, programa que se emite vía Internet.

“El Candidato /La Candidata” se emitirá a partir del jueves 30 de septiembre, en segunda franja prime después de Demente, sólo por Mega.