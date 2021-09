Vocero de Sichel lo emplaza a aclarar si retiró su 10%: "Fuera lo que fuera no es pecado alguno"

¿Qué pasó?

Tras la polémica por los retiros del 10% efectuados por algunas autoridades de Gobierno, este jueves el vocero de Sebastián Sichel, Francisco Undurraga (Evópoli), expresó que este último debería comunicar si realizó la extracción o no.

Recordemos que tras ser consultado, la carta de Chile Podemos Más evadió el tema diciendo que no iba a “caer en ese debate moral” y que era “la trampa que pone la izquierda en Chile”.

"Tiene que aclararlo"

Al respecto, el diputado Undurraga sostuvo en radio ADN, que “acá la transparencia tiene que ocurrir, además creo que no es ningún pecado retirar”, confirmando que él sí hizo uso del derecho a extracción.

“Tiene que aclararlo, si es evidente. Si es sí es sí, y si es no es no, y si fuera lo que fuera no es pecado alguno”, indicó.

En esa línea, señaló que “nadie está arriba de la ley, todos estamos bajo la ley. Es un beneficio que se dio a toda la ciudadanía de carácter universal”.

Sin embargo, el parlamentario aclaró que no ha hablado con Sichel sobre el tema.

Los que admitieron haber retirado el 10%

Son varios los parlamentarios oficialistas que han señalado estar en contra del cuarto retiro, pero, pese a ello, igualmente admitieron haber retirado sus fondos por distintos motivos.

En el marco de estas críticas, Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, admitió haber retirado los fondos de las AFP: "La verdad es que el primer retiro yo no estaba en el Gobierno, en ese momento lo pude hacer”.

Pero no fue el único, también se suma a la lista la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt y la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien aseguró que lo hizo para costear la enfermedad de un familiar.

