ME-O y sus chances en las elecciones presidenciales: "El que la sigue la consigue"

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Centro de Estudios Públicos (CEP) entregó los resultados de su tradicional encuesta, correspondiente al mes de agosto. El sondeo incluyó consultas en cuanto al respaldo ciudadano a los candidatos presidenciales.

Sin embargo, CEP no incluyó en su lista de nombres del sondeo para preferencias presidenciales al candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami.

Es en esta línea que el candidato aseguró que "no vamos a pelear con una encuestadora" y agregó que pese a eso "es la elección donde más chance creemos que tenemos".

¿Qué dijo el candidato?

Frente a su marginación de la encuesta CEP, el candidato presidencial progresista fue categórico al declarar que: “No vamos a pelear con una encuestadora, nos parece importante que se mida, creemos que tienen un serio problema para predecir, y es lógico que no estemos en la encuesta porque hasta el viernes pasado, no podíamos ser candidatos”.

"Creo que es la elección más abierta, y he sido protagonista, el que la sigue la consigue, la perseverancia es una fortaleza, y luchar siempre por un ideal vale mucho la pena", insistió el presidenciable.

Sobre sus posibilidades en las elecciones de noviembre, sostuvo que: "Para nosotros esta es la elección donde más chance creemos que tenemos porque es primera vez que la elección está tan abierta, es la primera vez que hay una verdadera chance, la candidata de la ex Concertación está en un porcentaje importante y respetable, pero claramente alcanzable, el candidato del Frente Amplio también. Y el líder de la continuidad, el otro Sebastián, el control remoto de Sebastián Piñera, el señor Sichel -en el mejor de los casos- está en 20%", aseveró Enríquez-Ominami, afirmando que “él sí que tiene un problema para esta elección, me parece más difícil que el nuestro”.

Cabe recordar que la encuesta CEP además reveló que, hasta el momento, el 50% de la población, no tiene candidato presidencial.

Ver cobertura completa