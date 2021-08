De "Chile Vamos" a "Chile Podemos +": oficialismo busca renovarse con nuevo nombre de pacto parlamentario

Este viernes, los partidos oficialistas dieron a conocer el nuevo nombre del pacto bajo el cual inscribirán las listas parlamentarias, de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre. De paso, los integrantes de Chile Vamos buscan refrescar la imagen de su sector.

"Chile Podemos +" es la nueva nomenclatura que une a los partidos UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el PRI.

El candidato presidencial del bloque, Sebastián Sichel, participó del lanzamiento del nuevo nombre del pacto, el cual se realizó en la comuna de Recoleta.

¿Qué dijo Sichel?

"Deberíamos dejar de escuchar a los que gritan, que pareciera que el valor de Chile es la diferencia y contradicción; y escuchar mucho más a quienes han colaborado con un grano de arena a construir el país del que estamos orgullosos", sostuvo Sichel.

Tras esto, manifestó que “es imperioso decir también que iniciamos un nuevo ciclo, tanto como Chile Podemos +, como país. Pero también debemos reconocer la historia, estar orgullosos de lo que somos".

"Es el inicio de un nuevo ciclo, orgullosos de nuestra historia, pero que sin complejos asume que hay que hacer cambios”, agregó el abanderado oficialista.

En paralelo, señaló que "creo en los partidos, pero sabemos que no es suficiente. Muchas veces no hemos sabido interpretar a Chile. Ese es el cambio de Chile Podemos +, convocar a las personas".

RN

Desde RN, en tanto, su presidente, Francisco Chahuán, señaló que "estamos con un cambio importante de identidad. Primero Chile, porque vamos a defender el concepto de nación. Estamos convencidos de que la única manera de hacer los cambios necesarios, es reconocer nuestra identidad, reconociendo que juntos podemos soñar con el Chile que queremos construir. Queremos cambios, pero reconocemos los 30 años de gobiernos democráticos, en los que Chile ha avanzado".

UDI

El timonel de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que "hay que hacer un homenaje, un reconocimiento a nuestra historia. Chile Vamos fue una coalición capaz de elegir dos gobiernos, con todos sus defectos y virtudes pudo tener a muchos quienes somos parlamentarios defendiendo nuestras ideas”.

“Creo que lo que está ocurriendo hoy es el símbolo de una nueva etapa, que con todos sus dificultades tuvimos la capacidad de canalizarla de forma muy notable. (...) Soy un convencido desde el día 1 de que era necesario poner la épica del mundo independiente, ampliando las fronteras de nuestra coalición", agregó Macaya.

Evópoli

El diputado y presidente de Evópoli, Andrés Molina, en tanto, sostuvo que "no podemos desconocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones ni nuestros esfuerzos de nuestros abuelos y bisabuelos. Eso pasa también por el trabajo que hizo el sector político”.

Sin embargo, añadió que "ampliamos la coalición, y la oportunidad que tenemos de contar con Sebastián Sichel, me hace no tener duda de que podemos. (...) Tenemos varios desafíos. No está fácil. Debemos reactivar la economía. Tendremos que pagar la cuenta de esta pandemia sí o sí”.

