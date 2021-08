¿Qué pasó?

Diputados de Unidad Constituyente criticaron que el Partido Progresista (PRO) no descartara como posible candidato presidencial a Marco Enríquez-Ominami, pese a tener intenciones de participar en una lista parlamentaria con el pacto.

Cabe recordar que el exparlamentario podría postular para llegar a La Moneda, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) determinará que el Servel debía restaurar sus derechos políticos y ser reintegrado al padrón electoral.

"No lo vamos a aceptar"

"En política no se puede querer chicha y chancho", sostuvo el diputado Gabriel Silber (DC).

"Lo que no puede hacer el PRO es por un lado negociar una lista parlamentaria con Unidad Constituyente y por el otro llevar un candidato presidencial como partido, cuando ellos mismos tuvieron la posibilidad de participar en nuestras primarias", afirmó.

"Nosotros no vamos a aceptar que exista un pacto parlamentario y de manera simultánea tener dos candidatos presidenciales", aseguró.

"Es un tema de carácter ético"

Por su parte, Manuel Monsalve (PS), aseguró que la candidatura de Enríquez-Ominami "también es un tema de carácter ético", haciendo referencia a las causas judiciales en la que el fundador del PRO está implicado.

"Si hay un vínculo que no tiene pena judicial, pero que ha colocado en cuestión el elemento central de la política, que es que las personas tienen que estar al servicio del bien común, y no al servicio de intereses particulares, las personas no deberían ser candidatas", reflexionó.

"Mientras eso no se aclare, y mientras esté en duda la fe pública, yo creo que no le hace bien a la política que personas que estén en esa situación sean candidatos", añadió.

