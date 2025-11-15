Selección Chilena volvió al triunfo en Europa: La Roja derrotó como visita a Rusia en partido amistoso
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La Selección Chilena de fútbol, adiestrada por Nicolás Córdova, volvió al triunfo en Europa, tras derrotar en calidad de visita a su similar de Rusia.
El "Equipo de Todos" se impuso por 2-0, merced a los tantos de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.
Los festejos chilenos
El delantero del Sao Paulo marcó en el minuto 37, tras aprovechar una mala salida del conjunto anfitrión. Y es que Vicente Pizarro cortó el juego en campo rival, y Javier Altamirano profundizó para Tapia, quien mostró toda su potencia para llegar a la red.Ir a la siguiente nota
Ya en el segundo tiempo (minuto 76), Brereton aprovechó un rebote que dio el equipo anfitrión, nuevamente en su salida, para llegar a la red con un remate cruzado.
Cabe recordar que La Roja volverá a jugar el próximo martes, también en Sochi, Rusia, claro que esta vez ante la Selección de Perú.
