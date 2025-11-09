Pablo Milad y el paso de Ricardo Gareca por la Selección Chilena: "Nos equivocamos todos en la elección"

09 nov. 2025 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, analizó el deslucido presente de la Selección Chilena y en particular lo que fue la gestión del director técnico Ricardo Gareca, quien dio un paso al costado en junio pasado luego del fracaso en el intento por clasificar al Mundial de 2026.

En entrevista con La Tercera, el mandamás del balompié criollo señaló que "cuando a la selección mayor le va mal, se pone un manto negro para abajo. Eso te lo aclaro. El 2015 salimos campeones de la Copa América y salimos últimos en todas las divisiones y nadie dijo nada. Yo no me recuerdo de que algún periodista, ninguno, haya mencionado que en el fútbol formativo, a nivel de selecciones, salimos últimos en todas las categorías".

Asimismo, el curicano sostuvo que "comparamos niveles con otras dirigencias del rendimiento de selecciones y yo creo que estamos en equilibrio. Hemos ido a mundiales, fuimos a Olimpiadas y hemos clasificado. Salimos cuartos en el Sub 15, que la última vez habíamos salido décimos".

El timonel del fútbol nacional prosiguió con su evaluación y lamentó que "hoy, no tenemos grandes jugadores en Europa. No tenemos un Alexis, no tenemos un Vidal, jugadores que tenían participación en las cinco ligas más importantes del mundo. Y muchos más, como Bravo o como otros, que llegaron a los grandes equipos que sueñan todos. Y eso influye en el rendimiento de la Selección".

Fue entonces que el dirigente hizo una autocrítica por su gestión, incluyendo al opaco proceso del "Tigre". "Nos equivocamos todos en la elección. Tanto Gareca como nosotros. Cuando conversamos con él, tenía la seguridad ciento por ciento de clasificarnos. Incluso no pidió premio por repechaje, sino que creía que podíamos clasificar directamente. Era el entrenador del momento. Lamentablemente, nos dio un muy mal resultado final. Salimos últimos. Yo creo que pudimos andar un poco mejor. Nuestra Selección no es para estar última", manifestó.

Con respecto al aporte de la Generación Dorada, aseguró que "ellos todavía rendían, pero no se abrieron las puertas para que entraran más jugadores jóvenes, para que se pudiera ver la proyección, pensando en el futuro. Estamos dejando un plan de trabajo nacional, pensando en el futuro. Este momento ya pasó y venimos trabajando hace un par de años para cambiar. Esto no es de un año para otro. Requiere a lo menos seis u ocho años de trabajo".

En cuanto a los nombres que han asomado para hacerse cargo del Equipo de Todos, como Gustavo Álvarez y Manuel Pellegrini, Milad aclaró que no ha habido acercamientos y apuntó que "esa es una pregunta para el Gerente de Selecciones. Cuando haya una entrevista en la que se requiera que acompañe, yo encantado voy, pero es una tarea del gerente".

Por último, el presidente de la ANFP reafirmó que no tiene intenciones de extender su mandato en Quilín. "Yo tengo un compromiso. Fui elegido democráticamente, por 34 votos a 15. Tengo el apoyo de los clubes, que saben lo que he hecho, lo que he trabajado, porque a ustedes, los medios, no les interesa. Los clubes sí saben lo que he hecho y voy a seguir hasta el último día de noviembre de 2026", cerró.