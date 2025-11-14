Muere Xabier Azkargorta, el legendario técnico que dirigió a La Roja rumbo al Mundial 98

14 nov. 2025 - 09:54 hrs.

Este viernes se confirmó el sensible fallecimiento de Xabier Azkargorta a los 72 años. El legendario entrenador español, conocido cariñosamente como el “Bigotón”, dejó un legado imborrable en el fútbol sudamericano, especialmente en Bolivia, donde dirigió a la Selección al Mundial de 1994, y en La Roja, donde estuvo al mando entre 1995 y 1996.

Durante su paso por la Selección Chilena, Azkargorta dirigió varios encuentros memorables, incluida la Copa América de 1995 y el recordado empate 1-1 contra Venezuela rumbo al Mundial de 1998, resultado que marcó el final de su etapa en nuestro país.

“Gracias por su legado, Profesor”

La noticia fue confirmada por el club boliviano Oriente Petrolero, institución donde el mítico técnico realizó un importante trabajo.

A lo largo de su carrera, Azkargorta dirigió también a otros equipos como Bolívar y tuvo un paso destacado por la Selección de Bolivia, con la que escribió una de las páginas más gloriosas del fútbol altiplánico.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994”, señalaron desde Oriente Petrolero.

“Acompañamos en este momento de dolor a su familia y amigos que hoy despiden a una verdadera leyenda. Gracias por su legado, Profesor”, agregaron en la publicación.

Un exitoso paso por Bolivia

Tras su salida de La Roja, Azkargorta continuó su carrera internacional en el fútbol japonés y mexicano. A mediados de 2010, regresó a Bolivia, donde nuevamente dirigió a la Selección altiplánica y al Bolívar.

Con la Academia protagonizó una histórica campaña en la Copa Libertadores 2014, logrando llevar al equipo hasta las semifinales del torneo continental.

Atlético Palmaflor de Cochabamba fue el último club que dirigió en 2020, cerrando así una carrera de más de cuatro décadas dedicadas al fútbol profesional.

