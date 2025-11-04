Tragedia en el fútbol europeo: Entrenador fallece en pleno partido de su equipo

04 nov. 2025 - 18:36 hrs.

¿Qué pasó?

Impacto a nivel mundial causó la muerte de Mladen Zizovic, entrenador bosnio del FK Radnicki 1923 de la Primera División de Serbia, quien falleció en pleno partido de su equipo tras sufrir un ataque cardíaco.

Fue al hospital, el partido continuó y jugadores se enteraron en la cancha de su muerte

Zizovic se desmayó cerca del minuto 22 del partido que su equipo disputaba ante el Mladost Lucani. Intentaron reanimarlo ahí mismo, sin embargo, luego fue trasladado de urgencia al hospital.

A pesar de ello, el encuentro se reanudó, pero cerca de veinte minutos después el árbitro suspendió el duelo ante la incredulidad de los futbolistas.

De inmediato, las autoridades informaron en plena cancha que el entrenador de 44 años había fallecido. Sus dirigidos y los rivales no lo podían creer y varios terminaron tendidos en el pasto llorando ante la impactante noticia.

LUTO EN EL FÚTBOL ??



???? El DT del Radnicki 1923 de la Superliga serbia, Mladen Zizovic, murió después de sufrir un ataque al corazón durante un partido contra Mladost Lucani.



El técnico de 44 años se desplomó repentinamente en el minuto 22



pic.twitter.com/b4Cc2Eexd1 — TERADEPORTES (@Teradeportes) November 4, 2025

"Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre"

Zizovic apenas llevaba tres partidos dirigidos en el club y era padre de tres hijos. Había tenido una destacada trayectoria como jugador y posteriormente como entrenador en clubes de los Balcanes y Arabia Saudita.

Su club emitió un comunicado en el que informó: "Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido. Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron".

Por su parte, la Federación Serbia de Fútbol publicó que "con profundo pesar e incredulidad recibimos la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnicki 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Superliga Mozzart Bet de Serbia entre el Mladost y el Radnicki 1923 en Lucani. Su prematura partida representa una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística".