Mauricio Isla fue víctima de robo en Barrio Italia y ofreció recompensa: Aparecieron sus documentos

Mauricio Isla utilizó sus redes sociales a inicios de esta semana para dar a conocer un hecho delictual del que fue víctima. El futbolista señaló que delincuentes le robaron las pertenencias que estaban en su auto en Barrio Italia, en la comuna de Providencia.

El robo que afectó al "Huaso" Isla

El lateral derecho de Colo Colo estaba en ese sector de la capital con su pareja cuando, de pronto, al volver a buscar su auto que estaba estacionado, se percató de que este había sido atacado. De hecho, en una imagen que publicó se ve que una ventana estaba rota.

Isla destacó que los antisociales se llevaron sus documentos, tales como su carnet de identidad y la licencia de conducir, así que hizo un llamado a sus seguidores para que lo ayudaran a recuperarlos: "Ofrecemos recompensa", escribió.

"Quiero agradecer a toda la gente que se preocupó"

Unas horas más tarde, el propio "Huaso" volvió a Instagram, esta vez asegurando que ya había resuelto el problema y que los documentos habían sido hallados en otra comuna distinta en la Región Metropolitana.

"Quiero agradecer a toda la gente que se preocupó anoche por el robo que tuve en mi auto. Mi novia y yo estamos muy bien", partió diciendo.

Así quedó el auto de Mauricio Isla / Instagram

Por último, aclaró que "ayer a las 05:00 de la mañana aparecieron mis documentos botados en Recoleta. Gracias por la preocupación".

