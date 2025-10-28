El Mundial de Tenis Juvenil llega a Chile: Transmisión en vivo por Mega Go y YouTube
- Por Meganoticias
Del 3 al 9 de noviembre de 2025, Santiago de Chile será la sede del evento juvenil más importante del tenis mundial: las Finales de la Copa Mundial de Tenis Juvenil, que reunirán a las selecciones Sub-16 de la Davis Cup Junior y la Billie Jean King Cup Junior.
Por primera vez en la historia, el Court Central del Estadio Nacional recibirá a los mejores jugadores y jugadoras juveniles de 23 países, en una semana que promete 288 partidos repletos de talento emergente y las futuras estrellas del tenis profesional.
Este torneo representa una oportunidad única para presenciar el nivel más alto del tenis juvenil mundial, donde se han formado grandes leyendas de este deporte. Las 16 canchas del Estadio Nacional serán testigo de la próxima generación de campeones.
Transmisión completa en Mega Go y YouTube
Mega transmitirá en vivo todos los partidos del torneo, permitiendo que los fanáticos del tenis no se pierdan ningún momento de esta competencia histórica.
- Para público en Chile: Todos los encuentros estarán disponibles en Mega Go, con acceso desde múltiples dispositivos (celular, PC y Smart TV) y la posibilidad de conectar hasta 5 dispositivos simultáneamente. Más información sobre planes
- Para público internacional: Los espectadores fuera de Chile podrán disfrutar la transmisión completa uniéndose a la membresía del canal oficial de Mega en YouTube, garantizando que el mundo entero pueda ser parte de este evento excepcional.
