El Mundial de Tenis Juvenil llega a Chile: Transmisión en vivo por Mega Go y YouTube

28 oct. 2025 - 15:07 hrs.

Del 3 al 9 de noviembre de 2025, Santiago de Chile será la sede del evento juvenil más importante del tenis mundial: las Finales de la Copa Mundial de Tenis Juvenil, que reunirán a las selecciones Sub-16 de la Davis Cup Junior y la Billie Jean King Cup Junior.

Por primera vez en la historia, el Court Central del Estadio Nacional recibirá a los mejores jugadores y jugadoras juveniles de 23 países, en una semana que promete 288 partidos repletos de talento emergente y las futuras estrellas del tenis profesional.

Este torneo representa una oportunidad única para presenciar el nivel más alto del tenis juvenil mundial, donde se han formado grandes leyendas de este deporte. Las 16 canchas del Estadio Nacional serán testigo de la próxima generación de campeones.

Transmisión completa en Mega Go y YouTube

Mega transmitirá en vivo todos los partidos del torneo, permitiendo que los fanáticos del tenis no se pierdan ningún momento de esta competencia histórica.