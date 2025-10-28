Futbolista del Inter de Milán protagoniza tragedia en Italia: Atropelló y mató a anciano en silla de ruedas
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
El arquero del Inter de Milán Josep Martínez protagonizó un trágico accidente este martes tras atropellar y matar a un hombre de 81 años que se movilizaba en una silla de ruedas eléctrica en la localidad de Fenegrò, en Italia.
¿Qué se sabe del accidente?
El incidente ocurrió esta mañana, alrededor de las 9:40 horas local, en un sector cercano al centro de entrenamiento del club italiano, lugar al que se dirigía el futbolista.
El portero español le prestó ayuda de inmediato al anciano, sin embargo, las autoridades médicas lo declararon muerto en el mismo lugar del accidente, informó The Sun.Ir a la siguiente nota
Martínez tuvo que declarar ante la policía italiana, que ahora deberá investigar la dinámica y causa del accidente, para revisar una eventual responsabilidad del guardameta de 27 años.
En tanto, ESPN develó que el hombre pudo haber sufrido un desmayo o ataque al corazón, motivo por el que pudo haber invadido la calle.
El equipo no ha emitido información oficial respecto al mortal atropello, aunque decidió suspender la conferencia de prensa de su entrenador Cristian Chivu y su entrenamiento matutino.
Cabe recordar que Josep Martínez llegó al Inter este año procedente del Genoa y ha sido suplente en casi toda la temporada, en la que registra dos partidos disputados.
Leer más de