Se calienta el Superclásico: La polémica que se generó tras gesto de Marcelo Díaz y la rápida respuesta de Colo Colo

¿Qué pasó?

El Superclásico del fin de semana entre Colo Colo y Universidad de Chile ya comienza a disputarse fuera de la cancha. La polémica estalló este martes tras un gesto realizado por Marcelo Díaz en plena conferencia de prensa, lo que generó una rápida respuesta de Javier Corea, que lo acusó de ser "vende humo".

¿Qué hizo Marcelo Díaz?

Un periodista le preguntó al capitán de los azules: "Pensando en el partido del domingo, ¿cómo ves a este Colo Colo?". Antes de incluso terminar la pregunta, Carepato se paró de su asiento y les consultó a los periodistas: "¿Qué están viendo? ¿Por qué miran para abajo todos?", mientras miraba hacia el suelo con una sonrisa. Tras ello, el periodista le reiteró la pregunta, esta vez sin interrupciones y sin darle más vueltas al asunto.

Sin embargo, el gesto llego hasta el Estadio Monumental, en donde lo consideraron como una burla por la mala posición de los albos en la tabla de posiciones, que se ubican en el décimo puesto del Torneo Nacional.

La dura respuesta de Javier Correa

También en conferencia de prensa, Javier Correa se refirió al gesto del volante de la U y lanzó directamente: "Después hablamos de paz, que tenemos que ser ejemplo, se dicen ser diferente, pero muestra la hilacha. Lo he tenido al frente y nunca me dijo nada, nunca me habló. Para ser guapo acá, bárbaro, pero cuando uno está frente a frente, ahí tiene que hacer gestos y decir las cosas".

"Sorprende porque nosotros empatizamos cuando ellos con nosotros no, cuando nos pasó lo de Fortaleza. Se burlaron diciendo que son diferentes, pero yo soy muy directo en las cosas que digo y no tengo problema en decírselo en la cara", añadió Correa, a pesar de que en esa ocasión Gustavo Álvarez les envió un video en nombre de la U entregándoles su apoyo.

"No hay que vender humo, la gente no te va a querer por lo que digas acá en la conferencia, allá están las cositas en la cancha, lo que hay que hacer. Entonces me parece que vende muchísimo humo y no hay que ser despectivos con nadie, esto da vueltas, el fútbol es competitivo y da muchísimas vueltas", añadió.

La aclaración de Marcelo Díaz

Ante la gran polémica causada por el gesto de Díaz, el propio bicampeón de América conversó con Radio Cooperativa y aclaró: "Caneo (precisamente el periodista de Cooperativa) me pregunta, pero él estaba mirando para abajo. Entonces le preguntó por qué estaba mirando hacia abajo. Sería todo el tema".

"No me estoy burlando de nadie, no quiero mandarle un mensaje a nadie. Me parece incoherente de parte del periodista que estaba en Colo Colo en hacer cizaña de algo que no ocurrió, y eso significa que Javier Correa responde de una forma sin saber lo que había ocurrido". De hecho, el propio periodista que le hizo la pregunta respaldó la versión del Chelo.

"Quiero aclararlo para que no llegue a mayores, no se haga más grande, pero eso es todo lo que ha sucedido. Estamos en un momento en que no vamos a generar conflictos porque no lo necesitamos, venimos de algo que nos sucedió en Argentina, así que no nos vamos a disparar en nuestros propios pies y menos con una declaración antes del Superclásico", añadió Díaz.

Finalmente, el mediocampista adelantó que le enviará un mensaje a Correa: "Que le hicieron pisar el palito de una manera que no es correcta en este momento. Es grave porque se genera un conflicto, ni siquiera por el dicho de un jugador, sino que de una cizaña externa y ya venimos de violencia, nosotros venimos de situaciones que no nos acomodan y no es el mensaje".



