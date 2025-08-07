La tajante respuesta de Mosa ante eventuales fichajes en Colo Colo

07 ag. 2025 - 18:52 hrs.

Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, lanzó un balde de agua fría a los hinchas albos a solo escasas horas del cierre del mercado de fichajes en el fútbol chileno, dando a entender que las chances de reforzar la escuadra son prácticamente nulas.

La información surge en un año especialmente adverso para el Cacique, que en las últimas fechas ha sido objeto de críticas por su desempeño en el Campeonato Nacional, donde se sitúa en la octava posición con 26 puntos, a 15 del líder actual, Coquimbo Unido.

Colo Colo confía en remontar en la tabla

Según Mosa, la posibilidad de que un nuevo fichaje se concrete está ligada a la salida de algún jugador del plantel: “Si no hay una salida, nosotros nos vamos a quedar con el equipo que tenemos. Creemos que tenemos un muy buen equipo”.

“Hay que recordar que estamos solo en una competencia, el campeonato local. Estamos confiados en empezar a remontar en la tabla para poder acercarnos a los puestos de arriba”, sentenció.

