La potente autocrítica de Mauricio Isla por el presente de Colo Colo: "Tenemos que cerrar la boca y trabajar"

07 ag. 2025 - 15:36 hrs.

En Colo Colo no están viviendo el Centenario que esperaban luego de la eliminación en Copa Libertadores y una irregular campaña en el Torneo Nacional, con resultados que lo tienen alejado de los primeros puestos.

Conscientes de aquello, el lateral derecho e histórico de la Selección Chilena, Mauricio "Huaso" Isla, hizo una potente autocrítica por el presente del Cacique, que este fin de semana se verá las caras con Everton.

La autocrítica de Mauricio Isla

En una conferencia de prensa en el Estadio Monumental, el futbolista señaló que "tenemos preocupación por lo que estamos viviendo. Ha sido un año muy difícil para nosotros. Nos merecemos las críticas. Tenemos un gran plantel, jugadores de renombre, pero a veces eso no te da para jugar de la mejor forma".

El "Huaso" también asumió su responsabilidad personal: "Sé que no he estado a la altura de lo que esperaban los hinchas, nos ha costado bastante. Asumimos esa crítica totalmente, es parte de este deporte, pero trataremos de terminar de la mejor forma y ver dónde llegamos arriba en la tabla", reconoció.

El carrilero diestro, pese al momento que vive el equipo, se mostró optimista con respecto a la lucha por el título, puntualizando que "matemáticamente, aún podemos. Es muy difícil, pero aún podemos lograrlo".

"Hay que aceptar lo que estamos haciendo, que son cosas muy malas. Lo que tenemos que hacer ahora es cerrar la boca y trabajar", sostuvo.

"Yo estaba lesionado y siempre quiero jugar"

Por otra parte, negó el rumor de haber fingido una lesión para no jugar el Superclásico con Universidad de Chile, indicando que "en esa semana que salió eso, te lo juro, no le tomé importancia".

"Yo estaba lesionado y siempre quiero jugar, y no pude. Llevo más de 20 años haciendo lo que me ha gustado", añadió.

Todo sobre Colo Colo