Claudio Borghi se confiesa: "Me gustaría volver a dirigir, pero no puedo empezar con Boca o Colo Colo"

¿Qué pasó?

A casi una década de haberse alejado de la dirección técnica, Claudio Borghi sinceró que le gustaría volver a entrenar a algún club, justo en medio de los rumores que lo vinculan con Boca Juniors, aunque como director deportivo.

Borghi y los rumores con Boca

En el programa F90 de ESPN, donde el Bichi es panelista, contó que "se habló a la salida de algunas personas que están asesorando al club, y se mencionó que mi nombre podría estar dentro de las opciones, pero no hay nada definido".

El exfutbolista detalló que el posible cargo "no es como entrenador. Lo que se ha comentado tiene más que ver con un rol de asesor, similar al que tengo hoy en Argentinos Juniors", club en el que fue campeón como entrenador y en el que actualmente es parte del comité asesor.

El ex DT de la Selección Chilena y de Colo Colo sinceró que "para poder trabajar en Boca tendría que dejar algunas cosas. Estoy en ESPN, estoy en Argentinos, y no podría abarcar todo a la vez. Tendría que dejar algunas pegas si eso se diera".

"Me gustaría volver a dirigir"

Sin embargo, Borghi comentó que, más que un cargo dirigencial, le gustaría volver a ponerse el buzo para comandar un club. "Me gustaría y está en mis planes volver a dirigir, pero después de unos años no puedo empezar con Boca", argumentó.

Además, aseguró que para volver a la banca de un club tendrían que darse algunas condiciones: "A mí me gustaría dirigir, pero con un proyecto que no tenga que ver con cuatro partidos. No hay mejor situación que formar un plantel. Si el plantel está formado no me interesa, porque hay muchos jugadores que no me interesa dirigir", aseguró.

"Si los jugadores los va a elegir el presidente del club, tampoco me interesa. Si me pondrá PF, ayudante de campo y decir lo que tengo que decir, mejor que dirijan ellos", agregó.

¿Y Colo Colo?

La noticia inmediatamente llegó hasta el Estadio Monumental, que actualmente mantiene a Jorge Almirón en la banca, a pesar de que intentaron despedirlo y de que las chances de alcanzar un título este año parecen nulas.

Por ello, muchos piensan en el nombre de Borghi como un reemplazante ideal, sin embargo, el DT afirmó que "Colo Colo es como Boca en presión, tengo que tener una experiencia antes".

