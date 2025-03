"Soy un luchador": Tiago Nunes descarta renunciar a la UC tras fracaso en Copa Sudamericana

05 mar. 2025 - 10:28 hrs.

No hay caso con Universidad Católica en la Copa Sudamericana. El cuadro cruzado quedó nuevamente eliminado en la primera ronda del torneo internacional, luego de caer por lanzamientos penales ante Palestino en Coquimbo.

Este nuevo fracaso dejó al técnico del conjunto de la franja, Tiago Nunes, tambaleando en la banca, aunque el brasileño dejó en claro en conferencia de prensa que no está dentro de sus planes renunciar a su cargo.

¿Qué dijo Tiago Nunes tras la eliminación de Católica?

"Soy un luchador, un entrenador capaz, con la calificación suficiente para estar al frente de cualquier desafío. ¿Si no seguiría por este resultado? De ninguna forma, seguimos fuertes, con los objetivos claros. Buscando respetar a la institución, las personas, la hinchada. Sé que este resultado es un plato lleno para los medios, para la gente que vive de eso", sostuvo el DT.

Tiago Nunes / Foto: Aton

Consultado sobre si se siente con energía para continuar, respondió con ironía: "Usted conoce poco de mi recorrido. Lo que he hecho los últimos 25 años trabajando en el fútbol. Sabe poco de mi historia familiar y los desafíos que tengo. Por eso entiendo su pregunta".

Sobre el cotejo, comentó: "Teníamos una expectativa bastante grande de pasar a la fase de grupos, después de algunos años que Católica no llega. Hemos tenido todos los ingredientes para superar a nuestro rival. Al final tuvimos más tiempo el balón, más finalizaciones, más chances claras, pero al final el fútbol tiene sus caprichos. Nos llevó a los penales y ahí no hay culpables, cualquier cosa puede pasar".

"Hubo fallas técnicas"

"Creo que el primer tramo de partido estuvimos bastante erráticos, no finos para asociarnos. También hubo un par de tarjetas que no eran para amarilla. Eso genera ansiedad, el deseo de ganar también. No nos desordenamos, hubo fallas técnicas, pero encontramos asociaciones. Hemos llegado por ambas bandas, finalizado a partir de centros. Creo que el equipo tiene que mejorar, pero dentro del contexto que se presentó, un partido único de copa, la ansiedad jugó y tenemos que estar más fríos para momentos futuros", agregó.

Por último, sobre su futuro en el club, Nunes expresó: "El plan b es seguir trabajando. El club pasa por una transición, natural para un club que está buscando su espacio, retomar su identidad. Jugar de local en Coquimbo no es normal. Es el contexto que manejamos ahora y pese a eso tengo orgullo de mis jugadores. Batallaron, generaron situaciones de gol, no bajaron los brazos. Nuestro momento es este y tenemos que buscar una mejor versión. El hincha está decepcionado, pero sabemos que tenemos que seguir adelante".

Todo sobre Universidad Católica fútbol