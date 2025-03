Tiane Endler cuenta detalles de su salida de La Roja y aclara por qué sigue sin regresar

04 mar. 2025 - 13:48 hrs.

Fue hace casi un año y medio que Christiane Endler se alejó de la Selección Chilena Femenina. La portera renunció a La Roja el 31 de octubre de 2023, en plenos Juegos Panamericanos para "darle oportunidades" a jugadoras más jóvenes, aunque quedó en el aire la verdadera razón sobre su salida del combinado nacional.

Y este lunes, en conversación con el exportero Marcelo Ramírez, en su programa El Legado a través de Zapping TV, "Tiane" entregó más detalles de los motivos sobre su determinación.

"Lamentablemente, me estaba afectando demasiado la situación de la Selección. Era un problema importante. Mucha gente no sabe todo lo que hay detrás de estar en la Selección, los viajes, los entrenamientos, los partidos, las condiciones en la que entrenas acá. Es muy desgastante, porque si uno pudiera dedicarse solo a jugar y enfocarse en dar los mayores triunfos y alegrías a Chile, sería distinto. Pero hay esta lucha detrás donde tienes que pelear por cada pasito. Muchas veces logras cosas, pero llega un presidente nuevo (de la Federación) y hay que empezar de cero. Es muy desgastante. Te cansa, te agota", reconoció.

Sobre el bochorno en la final de los Juegos Panamericanos, donde Chile se quedó sin arqueras, dijo: "Fue muy lamentable, porque no quería terminar así en la Selección. Mucha gente dice que abandoné, que no jugué la final, que me retiré antes, y es mentira: no teníamos permiso para jugar. Y eso lo sabían la Federación y los entrenadores, y quisieron echarnos la culpa a nosotras".

También apuntó indirectamente contra el técnico Luis Mena: "No hubo consecuencias. Echaron al coordinador, pero si eres entrenador te tienes que saber las reglas del juego. No puedes confiar en una persona que te dice, 'no, si podemos hacer un cambio (en la nómina), somos locales'. No, acá está el Comité Olímpico y las reglas están claras desde el principio. El día que llegué a Chile, les pregunté qué íbamos a hacer. Les dije: 'Yo no me puedo quedar (a la final), Antonia tampoco'. Lo planteamos mucho tiempo antes. O no creían que íbamos a llegar a la final o pensaron que podían hacer lo que querían porque éramos locales. Deberían haber llamado a alguna arquera, o llamar a dos arqueras y no a nosotras".

¿Volvería Endler a La Roja?

Consultada sobre si regresaría hoy a La Roja, la portera del Olympique de Lyon respondió: "En las mismas condiciones que hay hoy día no volvería a la Selección. Sé que se firmó un acuerdo, ese acuerdo lo hemos firmado muchas veces antes también y ha habido que empezar una y otra vez de cero. Hay cosas que no se están haciendo bien. A mi parecer las mejores personas tienen que llegar a la Selección, no solo las mejores jugadoras, sino que los mejores profesionales y no hablo del entrenador, no hablo de Luis que es un gran profesional y tuvo una carrera increíble como futbolista, hablo de la gente que lo rodea a él. Si tú no cuentas con un buen equipo de trabajo a tu lado es muy difícil lograr cosas importantes".

Después, Endler apuntó contra la ANFP: "Tú puedes prometer muchas cosas, las condiciones de viaje, a partir de ahora vas a viajar en Business... Pero no se hacen partidos internacionales fuera para no tener que pagar los Business. Entonces, sigues jugando con Perú, que con todo respeto, Bolivia, los mismos equipos de siempre, pero te tienes que preparar una Copa América donde tienes que pelearle a Brasil, Argentina, que están jugando en Europa, contra otros rivales. Nunca he cerrado la puerta definitivamente, pero tampoco he hablado con nadie de la Selección que yo haya visto un interés de que alguien realmente quiera proponer algo para que yo pueda volver".

