"Me gustaría replicarlo en Chile": El proyecto social que Claudio Borghi sueña crear en el país

17 feb. 2025 - 12:38 hrs.

Luego de pasar largos años en televisión, Claudio Borghi terminó contrato con TNT Sports y actualmente se encuentra de vacaciones en Chiloé, región de Los Lagos, junto a su esposa y su hija.

Pese a haber nacido en Argentina, es un chileno más y no piensa abandonar el país en el corto plazo. Así lo reconoció en conversación con Las Últimas Noticias, donde el Bichi explicó que se mantiene trabajando en un programa de radio y reconoció que sueña con crear un proyecto social y deportivo en Chile.

El proyecto social que Borghi busca instalar en Chile

El "Bichi" comentó que sueña con crear academias de fútbol para niños, tal como lo hace en Argentina en las ciudades de Mendoza y San Rafael.

"No son escuelas, sino que academias porque no son para que lleguen niños libremente. Nosotros seleccionamos a niños de la calle, sin expectativas de pagar una escuela, y los formamos para luego, si alcanzan un buen nivel, ofrecerlos como alternativas en los clubes", explicó el exentrenador de Colo Colo al citado medio.

"Eso me gustaría replicarlo en Chile, pero no sé si se podrá (...) porque se necesitan lucas para llevarlo a cabo y no hay retorno", sinceró el campeón del mundo en 1986.

El comentarista deportivo añadió que no es un proyecto para ganar dinero, "de hecho, la academia tiene principios que son irrestrictos y que tienen que ver con invertir en la misma academia", en caso de que se traspase un niño a otro club. "Para mí, eso no se transa", aseguró.

La opción de una gerencia deportiva y de un programa en redes

En la misma entrevista, Borghi señaló que también ha conversado con su hija sobre la opción de hacer un programa en redes sociales "entrevistando a viejas glorias del fútbol de Chile y, si nos va bien, de Argentina. Y si generamos plata, de Brasil".

"Me gusta la idea porque sé que hay viejos que ya están olvidados y que merecen que la gente los reconozca", afirmó el ex DT de la Selección Chilena.

Finalmente, respecto a la opción de ser gerente deportivo en un club del fútbol chileno, manifestó que "me gustaría ser gerente deportivo, pero sin que el presidente del club sea el que contrata y yo el que solo da cara en las conferencias de prensa. Para eso no estoy".