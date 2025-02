"Un egoísmo desmesurado": Paty López relata cómo fue expulsada de playa "concesionada" en el lago Vichuquén

17 feb. 2025 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

El fin de semana, la actriz Patricia López denunció que fue expulsada de una playa en el lago Vichuquén, en la región del Maule, ya que le informaron que la ribera ahora era privada tras una supuesta concesión. Mucho Gusto conversó este lunes con la intérprete, quien detalló la situación en la que se vio envuelta al intentar acceder a la playa de La Rampla.

Paty López expulsada de una playa

"Decidí ir a buscar otra playa que siempre fue pública, en el sector de La Rampla (...). ¿Por qué ando buscando playas? Porque el acceso que le corresponde a mi casa, al lago, los vecinos de abajo lo cerraron", comenzó explicando la actriz en relación con el motivo por el que fue a una playa más alejada de su casa.

"Aquí es donde yo vivo, Santa Rosa de Aquelarre. Como pueden ver, hay casas en primera línea, segunda línea, tercera línea y cuarta línea que fueron vendidas con acceso al lago por escritura; pero que algunos vecinos de primera línea cerraron", detalló.

Cláusulas como estas son inválidas, según lo explicado en el estudio por el exfiscal Emiliano Arias, sin embargo, la ley sí considera el acceso del público a todas las playas de Chile, ya que son un bien nacional de uso público.

"Los privados por favor respeten lo público"

"Hay vecinos de primera línea que consecutivamente han cerrado los pasos de servidumbre que corresponden a las segundas, terceras y cuartas líneas de propietarios, como mi familia, y los cierran descaradamente, van poniendo muros y van corriendo los deslindes a vista y paciencia de las autoridades", le contó Paty al periodista Karim Butte.

"Si tengo ese paso de servidumbre que nos corresponde por loteo, no molesto a nadie, porque lo que yo quería era bañar a mi hijo (...). A mí no me interesa invadir la propiedad privada, porque hay que vivir en un equilibrio entre lo público y lo privado, pero los privados, por favor respeten lo público", reclamó.

A bordo de una lancha en el lago, la actriz señaló que según los planos, el lugar de donde la expulsaron "figura como playa pública y era transitable".

"A mí me echaron de esta playa que dice 'concesión'. Vinimos a mirar esta playa si había una pocita, y me encontré con la señora, que me dijo que me retirara, porque yo pregunté antes de pisar, (...) me dijo que eso significaba que esa concesión era privada y me echó", relató sobre el momento de la polémica.

La actriz dijo que ese encuentro fue "corto y breve"; sin embargo, hizo ver que "no existen las playas privadas acá" y se fue, pero hizo su reclamo público para hacer un llamado a la comunidad.

"Un egoísmo desmesurado"

"Es verano, queremos meter las patitas en el agua, no acaparar lo que no corresponde, las concesiones no es privatización, tienen que permitir los accesos. Yo venía con un coche con una guagua y con mi mamá de la tercera edad en un día muerta de calor, o sea, un egoísmo desmesurado", lamentó.

Por último, emplazó a las autoridades a que "hagan su trabajo", ya que existen nulas fiscalizaciones ante situaciones como las que vivió, las que lamentablemente cada vez son más recurrentes en Vichuquén.

