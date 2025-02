¿Se va Lucas Cepeda de Colo Colo? La insólita posición que ocuparía si llega a River Plate

10 feb. 2025 - 18:01 hrs.

Preocupación se vive en Colo Colo ante la posible partida de Lucas Cepeda a River Plate. Los rumores crecieron el fin de semana pasado cuando varios medios trasandinos informaron que el cuadro millonario realizó una oferta por el extremo de 22 años.

Sin embargo, desde los albos habrían considerado insuficientes los 2 millones de dólares ofrecidos por el seleccionado nacional y habrían fijado un piso mínimo de 4 millones de la divisa norteamericana para negociar su salida.

¿Cepeda de lateral?

El portal argentino TyC Sports informó que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo estaría interesado en contar con los servicios del chileno para que ocupe el puesto de lateral izquierdo, una posición ajena para el nacional.

"El chileno actualmente es una de las figuras del Colo Colo comandado por Jorge Almirón, aunque, como lo hizo con Valentín Barco (en Boca Juniors), lo coloca más como volante por izquierda para aprovechar sus virtudes ofensivas. El elenco de Núñez lo tendría como principal apuntado y ya habría iniciado un contacto formal por él con el Cacique", detalló el citado medio.

Cabe recordar que el formado en Santiago Wanderers ha ocupado toda la banda izquierda a lo largo de su carrera, aunque se ha destacado en el último tiempo como extremo, incluso por la banda derecha, posición en la que anotó un doblete por Clasificatorias ante Venezuela.

Tras la victoria de Chile por 6-1 ante Panamá, el propio Cepeda se refirió a los rumores y comentó: "River es un grande de Sudamérica y a cualquiera le gustaría ir, pero no sé si es cierto o mentira. La verdad no tengo idea. Mi representante ve eso y cuando me comunique algo lo vamos a analizar".

En la misma publicación mencionaron que la otra alternativa que maneja la escuadra banda sangre es el nombre de Gabriel Rojas, quien se coronó campeón de la Copa Sudamericana con Racing Club, aunque su alto valor haría difícil concertar su llegada.

Bajo ese panorama, la opción de Lucas Cepeda toma más fuerza, por lo que en los próximos días podría convertirse en compañero de los chilenos Paulo Díaz y Gonzalo Tapia.

Todo sobre Colo Colo