El duro recado de Arturo Vidal a Maxi Falcón por su situación con Colo Colo

¿Qué pasó?

Colo Colo disputó la noche del domingo su primer amistoso de pretemporada con un amargo empate a 1 ante Peñarol en Uruguay por la Serie Río de la Plata.

Tras el cotejo, Arturo Vidal, quien anotó el gol para los albos, se refirió al caso de su compañero Maximiliano Falcón, quien generó polémica por no presentarse a la pretemporada del Cacique y cuya continuidad en el club está en duda.

Vidal habla sobre el caso de Falcón

"No he conversado con él, ninguno del equipo ha conversado, es un tema delicado que afecta mucho", expresó el bicampeón de América con La Roja.

"Me hubiese gustado que estuviera acá, tiene contrato, pero más allá no quiero hablar porque este tema me está molestando mucho, porque los jugadores tienen que respetar a los compañeros, respetar a la institución, acá lo más importante es Colo Colo, los jugadores pasan, los entrenadores pasan, pero hay que defender a Colo Colo y eso me tiene molesto", añadió el "King".

Además, agregó: "Ojalá se arregle lo antes posible o le den la opción de salir a otro equipo, si es lo que quiere, si no está acá por algo es. Nos tiene molestos, no se puede aguantar más, pero nosotros seguimos trabajando muy seriamente, tenemos muchos objetivos por delante y queremos cumplirle a la gente que es pelear todos los objetivos que se nos pasen por delante".

