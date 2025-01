Martín Rodríguez sobre la posibilidad de volver a Colo Colo: "Las intenciones siempre van a estar"

10 en. 2025 - 19:25 hrs.

El futuro del ex Colo Colo, Martín Rodríguez, sigue siendo una incógnita. Tras finalizar su contrato con el DC United de la MLS, el jugador está entrenando con un preparador físico mientras espera la llamada de algún club para definir su próximo desafío. Aunque su nombre ha sonado fuerte en Colo Colo, Rodríguez se encargó de aclarar los rumores y reafirmar su admiración por el club albo.

En entrevista, Rodríguez no ocultó sus ganas de volver a vestir la camiseta del equipo con el que dejó huella. "Las intenciones siempre van a estar. Un club tan grande como Colo Colo siempre es atractivo", afirmó el jugador, dejando claro que la conexión emocional con el Cacique sigue intacta.

Rumores de ofertas y la realidad actual

En las últimas semanas, su nombre ha estado vinculado a Colo Colo e incluso se habló de que se habría ofrecido personalmente al club. Sin embargo, Rodríguez fue tajante al desmentir esa versión: "Jamás me ofrecí a jugar en Colo Colo. Las intenciones de jugar siempre van a estar, pero llamar al club y ofrecerme, no. Creo que así no funcionan las cosas. Tiene que haber una intención de ambas partes.

Además, el jugador confirmó que no ha recibido propuestas concretas del fútbol chileno, aunque "han preguntado algunas cosas". En el extranjero, en cambio, aseguró que "hay un par de cosas que se están trabajando", sin entregar mayores detalles.

Su salida polémica y los recuerdos de Colo Colo

El "Tin" tuvo dos pasos por Colo Colo. En su primera etapa, entre 2015 y 2016, fue una de las figuras principales del equipo, logrando el título de Apertura 2015 y la Copa Chile 2016. Su rendimiento lo llevó al fútbol mexicano.

En 2021 regresó al Monumental bajo las órdenes de Gustavo Quinteros, donde nuevamente brilló como titular indiscutido. Sin embargo, solo jugó 13 partidos antes de aceptar una oferta del Altay de Turquía, una decisión que generó críticas en la hinchada y dejó un vacío en el esquema del DT albo.

"Siempre va a ser interesante que te contacten de Colo Colo. Jugar en una institución tan grande como esa es algo que cualquier jugador valora", comentó Rodríguez, dejando la puerta abierta para un eventual regreso.

El tiempo juega en contra

Con el inicio de las pretemporadas en Chile y en el extranjero, el principal enemigo de Martín Rodríguez es el tiempo. El jugador lleva más de dos meses sin disputar un partido oficial, siendo su último encuentro el 20 de octubre de 2024, aunque Rodríguez afirma no sentirse preocupado por eso: "sé lo profesional que soy, cómo me cuido y cómo me entreno".

Por ahora, Rodríguez mantiene la cautela y deja abierta la posibilidad de un regreso al club albo, aunque deja claro que todo dependerá de un interés mutuo.

