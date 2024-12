"Nos vamos a cruzar en las canchas": Lucas Barrios oficializa su retiro profesional y anuncia nuevo rumbo

30 dic. 2024 - 18:06 hrs.

Lucas Barrios, quien alguna vez vistió los colores de Colo Colo, Borussia Dortmund y Gremio, entre otros clubes, oficializó este lunes su retiro de las canchas como futbolista profesional.

El ahora exdelantero paraguayo compartió la noticia desde su cuenta oficial de Instagram, mediante un registro audiovisual, con agradecimientos a los hinchas, imágenes y videos de sus goles y equipos que alguna vez le tocó defender.

Cambia los botines por la pizarra

"Quería por este medio comunicarles que llegó el momento, de decirle adiós al fútbol profesional", relató el otrora goleador sudamericano.

"Desde ahora nos vamos a cruzar en las canchas, pero desde el otro lado, el que ahora voy a ocupar como entrenador", reveló.

Barrios sostuvo en su video que hora dedicará su tiempo "apoyando a los jóvenes, dándoles herramientas para que puedan crecer y contarles mi experiencia que tuve todos estos años, no solo en Sudamérica, sino que en Europa, y en todos los lugares que me ha tocado estar".

Finalmente, el paraguayo envió un emotivo mensaje para "agradecerles a todos los hinchas que me cruzo en la calle, en los países que he estado, el cariño incondicional que me han dado. Les quería agradecer de corazón... han sido casi 22 años de carrera. Un abrazo grande a todos y decirles que los quiero mucho", concluyó.