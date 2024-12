"Apareció 40 años después": Ricardo Gareca se realiza test de ADN por supuesta hija no reconocida en Argentina

27 dic. 2024 - 18:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un verdadero revés es el que vive en estos días el entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, quien se encuentra en Argentina y este viernes acudió a realizarse un examen de paternidad, ya que tendría una hija no reconocida en el país trasandino, resultado de una relación que mantuvo con una mujer en 1982.

En ese contexto, desde el programa “A la tarde” de América TV, el periodista Luis Bremer sostuvo que la supuesta hija de Gareca, sería Mary Delgado, de 41 años, quien se enteró por su hermana de que el entrenador sería su padre biológico.

Los antecedentes de la supuesta relación de Gareca con madre de Mary

La madre de Mary le habría contado una historia que inicia en 1982, cuando ella trabajaba en una rotisería de la ciudad de Palermo y mantuvo una relación con Ricardo. “Según ella (la madre de Mary), le contó (a Mary) que no mantiene una relación breve, efímera, fue una relación de noviazgo”, mencionó el comunicador.

Sin embargo, la madre de Mary le habría mencionado a Gareca acerca de su embarazo, pero él le habría respondido lo siguiente: “tengo una familia, no la puedo romper, no me puedo hacer cargo de un hijo”.

¿Qué dijo Ricardo Gareca?

A raíz de esta demanda de paternidad que enfrenta el entrenador argentino, Gareca se realizó el examen de ADN este viernes 27 de diciembre en Argentina y a su salida entregó sus declaraciones al citado programa televisivo.

Tras ser consultado acerca de si le sorprendió la noticia de la supuesta paternidad, Ricardo dijo: “Por supuesto, imagínese. Yo no tengo ningún preaviso de nada, esto aparentemente ocurrió hace 40 años. Yo siempre fui una persona pública”.

En relación con el vínculo que habría mantenido con la madre de Mary, el seleccionador nacional lo desconoció. “Yo no se nada, porque era soltero”, confesó.

"Soy una persona que tiene una familia"

A pesar de ello, Gareca sostuvo no tener ningún problema con Mary o con otras personas de la familia, sin embargo, confesó que le habría gustado que el caso “tomara otro curso, privado". En ese sentido mencionó: "Soy una persona que tiene una familia. Ya tengo hijos, tengo nietos, me hubiese gustado que esto se hubiese manejado de otra manera”.

“Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto absolutamente nada. Lo que pasa es que apareció 40 años después”, concluyó.