"No pensé que iba a hacer eso": José Cabero recuerda polémico apretón de manos con Almirón y elogia a Arturo Vidal

03 dic. 2024 - 19:00 hrs.

Finalizada la temporada 2024 del fútbol chileno, uno de los nombres más destacados fue el del juez José Cabero, quien tuvo el desafío de dirigir partidos claves del Torneo Nacional y la Copa Chile y que fue elegido como el mejor árbitro del año en la Gala Crack, premio que también alcanzó en 2023.

Tras su gran temporada, el referí de 40 años conversó con Megadeportes y dio un repaso de su temporada, en donde recordó el polémico apretón de manos de Jorge Almirón, además, explicó cómo es arbitrar a Arturo Vidal.

Los elogios para Vidal

Tras su exitosa temporada y sus tres años dedicados 100% al arbitraje, José Cabero aseguró que "ha sido un año redondo para mí, no he tenido mayores problemas, se me ha dado todo".

El referí comentó que previo a cada partido estudian a los jugadores que arbitrarán y de paso confesó que dirigir a Arturo Vidal es muy sencillo. "Es muy tranquilo, le gusta jugar, no que cobren cualquier cosa. Viene de otro roce, siempre se acerca y dice 'juguemos, juguemos'. Eso ayuda para sus compañeros", afirmó.

El polémico episodio con Almirón

Por otra parte, Cabero reconoció que el partido más difícil que le tocó dirigir en el año fue la victoria por la cuenta mínima de Colo Colo a Universidad Católica. El encuentro estuvo marcado por la expulsión a Jorge Almirón, quien le respondió a Cabero con un polémico apretón de manos, motivo por el que suspendieron al DT albo por tres fechas.

Al respecto, el juez comentó que en ese momento "no quise quedar como roto no dándole la mano, pensé que él se iba a despedir de buena manera y no pensé que iba a hacer eso. Después, no me llamó, pero pidió disculpas públicas".

"Una vez me pegaron": Los comienzos de Cabero en el fútbol barrio

Cabero también se dio el tiempo para recordar sus inicios jugando fútbol en el barrio. "Eso te ayuda bastante a pararte en el campo de juego, no es algo fácil controlar y entender a los 22 jugadores, el fútbol amateur ayuda", sinceró. Incluso, el juez recordó que dirigió fútbol no profesional en sus inicios y aseguró que "uno se pule bastante, saca personalidad, incluso una vez me pegaron".

Por último, el árbitro reconoció que sus referentes son Carlos Chandía, Enrique Osses y Roberto Tobar, y además reveló que su gran objetivo para el próximo año es dirigir por primera vez la Copa Libertadores.

Todo sobre Deportes