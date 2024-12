"No pasa por algo económico": Brayan Cortés rompe el silencio y entrega sus razones para dejar Colo Colo

03 dic. 2024 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

Brayan Cortés, arquero de Colo Colo, rompió el silencio durante la tarde de este martes, luego de que se anunciara su salida del club y su eventual llegada al fútbol mexicano. A través de su cuenta de Instagram, el guardameta nacional explicó la razón que lo habría llevado a dar un paso al costado después de salir campeón dos veces esta temporada con los albos.

"No pasa por algo económico"

Por medio de una historia de Instagram, Cortés, que además es seleccionado nacional, señaló que "solo quiero dejar en claro todo lo que se está comentando de mi situación con Colo Colo. Llevo siete años en el club y pienso que es buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias".

"El año pasado tuve la opción de ir a dos clubes y decidí quedarme a jugar este 2024. Efectivamente, hubo un acuerdo económico para que no me viera perjudicado en ese sentido, pero nunca extendiendo el contrato como condición", sostuvo.

El portero chileno añadió que "el tema no pasa por algo económico. Me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión".

La posible llegada de Cortés a México

En las últimas horas, trascendió que Cortés estaría a una firma de fichar por el León de México, que disputará el Mundial de Clubes. El arquero llegaría como agente libre al club mexicano, que marcha décimo primero en la tabla de posiciones del Torneo de Apertura.

Por su parte, Colo Colo ya empieza a moverse en el mercado para encontrar lo antes posible un reemplazo en esa posición, y las opciones que se barajan son Claudio Bravo, Keylor Navas y Matías Dituro.

Todo sobre Colo Colo