¿Del Santiago Bernabéu al Monumental? Los exjugadores del Real Madrid que llegarían a Colo Colo

Dos exjugadores del Real Madrid podrían reencontrarse en Chile, ya que están sonando como posibles nuevos fichajes de Colo Colo, equipo que resultó campeón en el Torneo Nacional, y que tras la inminente salida de su guardameta, Brayan Cortés, iría por un arquero de renombre.

Destacar que Cortés habría cumplido un ciclo con el cuadro albo, equipo donde el portero nacional disputó un total de 208 partidos y alcanzó 8 títulos. La salida del seleccionado chileno da fuerza a la llegada de dos exjugadores del cuadro Merengue: Keylor Navas y Marcelo.

¿Del Santiago Bernabéu al Monumental?

El nombre de Keylor Navas no es novedad en los pasillos del Monumental y el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que "se nos acercaron por el tema de Keylor (Navas), pero nosotros no hemos dado ninguna respuesta, porque estamos esperando la respuesta (extensión de contrato de Cortés que no fue aceptada por él).

El número 1 de Costa Rica cuenta con un amplio palmarés en sus vitrinas. El guardameta costarricense, de 37 años, fue tres veces campeón, de forma consecutiva, de la Champions League con Real Madrid, por lo que su nombre es sin dudas una opción fundamental a considerar de cara a los próximos campeonatos que disputará Colo Colo.

Otro de los nombres que suena para vestir la camiseta alba es Marcelo, defensa braileño y exlateral del Real Madrid que recientemente tuvo una polémica salida del Fluminense y que ahora se encuentra sin club.

El vínculo del exjugador Merengue con el cuadro albo nace de su cercanía con el defensor uruguayo Maximiliano Falcón, a quien le comentó una foto en la que el jugador del Cacique celebra el título del campeonato nacional.

"Enhorabuena, hermano", le escribió el brasileño. Para colmo, Florencia Puso, esposa del uruguayo, no dudó en contestarle y le escribió: "¡Te esperamos! Ven a ganar la Libertadores", lo que enloqueció a los hinchas albos.

