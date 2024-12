"Sepan que di todo de mí": Eduardo Vargas dedica emotivo mensaje de despedida tras perder la final de la Copa Libertadores

01 dic. 2024 - 18:52 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer sábado el Botafogo derrotó por 3-1 a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Libertadores 2024, en un partido en que pese a que Eduardo Vargas marcó el descuento para el Galo, tuvo dos ocasiones claras de anotar el empate que no pudo concretar.

Es así que durante este domingo, "Turboman" ocupó sus redes sociales para reflexionar respecto a la final perdida y despedirse del Atlético Mineiro, debido al término de su contrato con el club.

¿Qué dijo Eduardo Vargas?

A través de su cuenta de Instagram, el delantero de La Roja publicó una fotografía suya con la camiseta del Mineiro acompañada de un mensaje dirigido a sus seguidores.

"Teniendo un día duro hoy. No es fácil ver nuestro sueño pasar ante nuestros ojos. A menudo es difícil entender la voluntad de Dios, pero Él sabe todas las cosas", comenzó relatando.

Posteriormente, aludió a que "desafortunadamente, no conseguimos la victoria, pero por favor sepan que di todo de mí y lo dejé todo en ese campo. Buscamos, corrimos, luchamos y desafortunadamente nos faltó suerte".

Finalmente, aseguró que le "gustaría llevar este mensaje para dejar mi agradecimiento al Club Atlético Mineiro por estos años aquí. A los que siempre me han apoyado les agradezco mucho. Y a los que me criticaron mucho y siempre me pusieron como el villano, ustedes me hicieron más fuerte y me ayudaron a encontrar a Dios".

