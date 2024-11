"Me excedí con mis palabras": El mea culpa de Marcelo Díaz tras acusar "robo" contra la U

13 nov. 2024 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

El título de Colo Colo en una infartarte definición con Universidad de Chile sigue generando ruido, sobre todo luego de que el capitán de la U, Marcelo Díaz, calificara de "robo" el campeonato del Cacique. Sin embargo, ahora el volante bajó un cambio y ofreció disculpas por sus declaraciones.

¿Qué dijo Marcelo Díaz?

"A vista de todo el mundo, esto fue un robo. Una jugada que no sé quién da el aviso, la terminan anulando, una jugada que no es falta", señaló el domingo Díaz en relación con el polémico tanto anulado a Leandro Fernández, que le daba la victoria a la U contra Everton y que hubiera provocado una final de definición entre azules y albos.

Declaraciones de las que ahora Carepato se mostró arrepentido, de hecho, el futbolista utilizó una historia de Instagram para ofrecer disculpas. "Mi pasión por la U no tiene límites. El domingo hablé desde las emociones, sin estar con la cabeza fría, después de un resultado que -para mí- fue muy injusto", afirmó.

"Sigo y seguiré creyendo que el gol de Leandro fue mal anulado, pero, tal como los jugadores, los árbitros, también, son seres humanos, con aciertos y equivocaciones", añadió.

Por último, Díaz agregó: "Me excedí con mis palabras, no habiendo sido mi intención ofender a nadie, por lo que ofrezco mis disculpas".

Pablo Milad advirtió a Marcelo Díaz

Poco antes de las disculpas del Chelo, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró que afirmar algo como lo que dijo el capitán de la U "nunca es gratis. Ya lo hemos visto históricamente en el fútbol. Es atentar contra el fair play. No podemos desconocer que hay errores en los árbitros, pero ha disminuido. No es algo canalizado hacia una institución. Aquí no hay ningún regalón".

Milad no descartó una posible denuncia en contra de Díaz, aunque aclaró que "se pueden decir cosas, pero después se recapacita. Marcelo Díaz también tiene que evaluarlo, si pide disculpas, si está con la disposición de dejar esto en tablas. Con una disculpa nosotros nos sentiríamos…", dando entender que las disculpas del jugador serían suficientes para no sancionarlo.

