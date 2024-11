"La U no ha dado que hablar en cosas extrafutbolísticas": La reacción de Marcelo Díaz al fallo en favor de Colo Colo

06 nov. 2024 - 16:20 hrs.

Marcelo Díaz reaccionó al fallo del Tribunal de Disciplina a favor de Colo Colo, rechazando la denuncia de la Universidad de Chile por supuesto desacato del técnico Jorge Almirón. Con esta resolución, todo se mantiene igual, y el domingo, en la última fecha, se definirá en cancha el título del Campeonato Nacional 2024, donde los albos aventajan por dos puntos a los azules.

El capitán de los azules relativizó el fallo, el cual mantiene a los albos con dos puntos de ventaja respecto a los universitarios.

"Ni siquiera me había enterado. No tengo idea, pero creo que voy a responder una o dos preguntas sobre el tema. La dirigencia nos ha dicho que no nos enfoquemos ni preocupemos de eso, que nos enfoquemos en la cancha como ha sido nuestra misión durante todo el año y a mí me da lo mismo, no puedo opinar mucho al respecto", aseveró.

"Las imágenes todos las vieron"

"Claramente, las reglas están para cumplirse para quien sea, por algo están las reglas y las leyes, pero eso no nos desenfoca de nuestro trabajo porque sabemos que dependemos de nosotros, de ganar el domingo (...) lo que suceda desde el CDA para afuera a mí poco me preocupa, me enfoco en hacer mi trabajo que ha sido bastante bueno", sostuvo.

En ese sentido, indicó que "las imágenes todos las vieron y no se puede decir mucho. Las reglas están para cumplirse y listo. Nosotros vamos a hablar, y yo voy a hablar".

"En la U en ningún momento hemos dado que hablar en cosas extrafutbolística"

Por último, sobre si cree que el fin del torneo se vio empañado por la denuncia, sostuvo: "Eso hay que destacarlo, que ambos equipos hemos tenido un gran año más allá de todo lo que sale en la prensa, por decirlo de alguna forma. Acá en la U en ningún momento hemos dado de qué hablar en cosas extrafutbolísticas, no es lo nuestro, no nos vamos a contagiar de esas cosas".

"Creo que, a mi juicio, el Campeonato no se está viendo empañado porque estamos llegando a la última fecha ambos equipos peleando el torneo y en ningún momento hemos hablamos de nosotros ni mal del rival. Lo valoro muchísimo. Hemos mantenido un nivel muy alto y eso necesita el fútbol chileno", agregó.

Todo sobre Torneo Nacional