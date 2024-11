"No es falta, queda a la vista": Marcelo Díaz reclama que a la U "la privaron" de la victoria al mal anular un gol

10 nov. 2024 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo se coronó campeón del fútbol chileno tras conseguir un agónico empate 1-1 ante Deportes Copiapó. A su vez, la Universidad de Chile empató a 1 frente a Everton, por lo que, con la igualdad alba, quedó dos puntos abajo del Cacique.

Sin embargo, el capitán azul Marcelo Díaz reclamó que un gol en el minuto 90, con el que Leandro Fernández ponía el 2-1 para la U, y obligaba a un partido de definición, fue mal anulado.

¿Qué dijo Marcelo Díaz sobre el gol anulado?

Para comenzar, el excampeón de América aseguró sentir "una sensación de tristeza, de amargura, porque no ganamos hoy. Teníamos una ilusión grandísima de hoy, obviamente cerrar el título en casa, por la gente que vino a apoyarnos durante todo el año, ellos y nosotros merecíamos terminar con una victoria, pero lamentablemente nos privaron de eso".

Posteriormente, manifestó que tras ver la jugada, que acabó con el gol anulado a la U, pudo constatar que "no es falta, queda a la vista de todo el mundo que no es foul, que era un gol legítimo, pero no sé quién lo hizo anular, hizo que el árbitro fuera al VAR, no sé si fue el línea o el cuarto árbitro quienes avisaron".

"Luego, al revisar las imágenes, obviamente no es falta, el jugador se lanza y terminó en gol, así que todos ya saben lo que acaba de suceder hoy acá en el Nacional", reiteró.

"Era un partido con mucho roce, mucha fricción, se jugó durante todo el partido de esa forma, pero lamentablemente justo en la jugada más influyente del partido, del campeonato, nos cobró en contra el VAR. Es muy frustrante lo que sucedió, pero bueno, lo tenemos que aceptar. Confío en que la justicia divina hace su trabajo", concluyó.

El partido de la U y el gol supuestamente mal anulado

En tanto, en el Estadio Nacional, Universidad de Chile comenzó ganando el partido. A los 3' Maxi Guerrero abrió la cuenta para el club universitario, mientras que en el segundo tiempo, Federico Martínez (72') puso la igualdad para los ruleteros.

El hecho a destacar es que en el minuto 90, Leandro Fernández ponía el 2-1 para la U, resultado que hubiese obligado a un partido de definición entre albos y azules. Sin embargo, tras una revisión del VAR se comprobó que existió una falta previa en la jugada y el gol fue anulado.

