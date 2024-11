Médico revela que pronto se aprobará en Chile medicamento para bajar de peso: "Es muy parecido al Ozempic"

10 nov. 2024 - 14:42 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias, el doctor Javier Vega, diabetólogo de la Red de Salud UC Christus, explicó los beneficios y también riesgos que tiene el uso de Ozempic, un fármaco que en Chile solo está autorizado para personas con diabetes tipo 2, pero que algunos lo utilizan para bajar de peso. Asimismo, reveló que otro medicamento similar está próximo a ser aprobado en nuestro país para su uso en pacientes con diabetes y también con obesidad.

¿Qué es el Ozempic?

"Ozempic es un medicamento cuyo principio activo es la semaglutida, que está pensado, en Estados Unidos y en Europa, como molécula tanto para los pacientes con diabetes, para regularla, como para los pacientes con obesidad importante, para ayudar a bajar de peso", indicó el médico.

De acuerdo al experto, el fármaco se vende con dos nombres, a pesar de que se produce por el mismo laboratorio: Ozempic y Wegovy. Solo el primero de ellos está aprobado en nuestro país "exclusivamente para el control de la diabetes".

Sin embargo, "la molécula tiene un efecto para bajar de peso y por eso a nivel nacional y en otros países se ha utilizado para bajar de peso, aun en pacientes sin diabetes".

La popularidad del fármaco ha hecho que exista una falta de stock, perjudicando a un 12,3% de la población chilena que padece diabetes, es decir, casi dos millones y medio de personas. "Eso ha significado que muchos pacientes hayan tenido que interrumpir su tratamiento", señaló.

¿Cuál es el riesgo de estos medicamentos?

Sobre posibles riesgos al usar Ozempic, Vega explicó que "cualquier medicamento no es seguro si no está bien indicado, y ningún medicamento es malo si está bajo una supervisión adecuada. Eso no quiere decir que un medicamento bueno y seguro, si tiene una indicación correcta y está bien supervisado por un especialista o médico que sepa del tema, va a tener menos riesgo".

"Todo medicamento tiene riesgo, sin embargo, en caso de los Ozempic, las semaglutidas u otros similares, existen algunos riesgos, de pancreatitis en algunos casos en particular y aumento de efectos gastrointestinales", agregó.

Al respecto, advirtió que hay que fijarse, por ejemplo, en cuál es la dosificación, "porque dosis demasiado alta para un paciente que no lo necesita, aumenta también su riesgo", Asimismo, remarcó la temporalidad de su uso como un factor para tomar en cuenta.

Aprobarán en Chile un fármaco que permite bajar de peso

"Si bien no es el mismo, es muy parecido (a Ozempic) y ya se viene la aprobación en Chile, que es el uso de tirzepatida (Mounjaro). Es un medicamento que también se ocupa para el control de la diabetes y que también está aprobado para el control del peso", reveló el profesional.

En el caso de Ozempic está aprobado en Chile como tratamiento para diabetes tipo 2, no para bajar de peso, sin embargo, el doctor explicó que Mounjaro "vendrá con la aprobación de ambas indicaciones: peso y diabetes".

No obstante, será un medicamento con un alto costo. Según el experto, el valor rondaría los "250 mil, 300 mil o quizá más, mensuales, porque todavía no salen al mercado. No tiene cobertura, excepto por seguros en algunos pacientes en específico".

¿Qué tan efectiva es la baja de peso con estos fármacos?

En cuanto a los beneficios de estos medicamentos en la baja de peso, afirmó que "tienen un efecto bien importante para regular el apetito, la ingesta y un efecto directo sobre bajar lo que es la grasa visceral".

"Dado esa buena potencia, efectividad, y los pocos efectos adversos a largo plazo, han sido una buena opción versus los fármacos que venían antes", añadió. Según el médico, quienes usan este fármaco "bajan rápido, bajan bien y esa baja, en general, tiende a ser permanente", aunque precisó que "siempre va a estar limitado por el tema del ejercicio, la actividad física y la alimentación".

El doctor añadió que estos medicamentos logran combatir la ansiedad, lo que es fundamental al momento de regular el consumo de alimentos. "Nuestra población tiene un comer muy asociado por ansiedad y eso se ve harto en la práctica clínica. Estos fármacos tienen un efecto muy potente sobre eso", comentó.

Finalmente, expuso que no es necesario tener obesidad para usar estos medicamentos. "Del sobrepeso intermedio en adelante se debiese poder utilizar fármacos", explicó, ya sea por diagnósticos como hígado graso, resistencia a la insulina e hipertensión.