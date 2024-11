"Los agarré a patadas": Padre relata turbazo que sufrió su familia en Maipú y dice tener miedo de posibles represalias

10 nov. 2024 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia fue víctima de un violento asalto, modalidad turbazo, la madrugada del pasado miércoles en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. Una banda de seis delincuentes irrumpió en la casa de las víctimas, los amedrentó y se fugó con algunas especies, además de un vehículo.

Horas después de ocurrido el hecho, la Policía de Investigaciones (PDI) logró dar con el automóvil sustraído y la detención de dos integrantes del grupo, correspondientes a menores de 16 años, quienes ya poseían antecedentes policiales. Los otros cuatro siguen prófugos.

Una de las víctimas, el padre de familia, conversó con Meganoticias para entregar detalles de cómo fue el turbazo que sufrieron, el que se dio mientras él, su esposa e hijos dormían. Además, relató el enfrentamiento que tuvo con los agresores y que terminó con su huida.

"Era entregarme o pelear"

"Estábamos todos durmiendo en la casa y la idea de ellos, me imagino, era que siguiéramos durmiendo y podernos reducir. Gracias a Dios mi esposa despertó y me despertó a mí", comenzó señalando el hombre, quien no quiso revelar su identidad.

"La única reacción que tuve fue bajar, no pensando en nada, y cuando voy bajando vienen subiendo tres tipos. Ahí era entregarme o pelear, la verdad es que no pensé en nada", relató.

"No digo que fui un valiente ni nada, quizá fui hasta irresponsable, pero me puse a agarrarlos a patadas desde arriba. Cómo tenía altura, tenía un punto a favor. Los dos tipos venían con fierros, con los que abrieron las puertas. El tercero venía con una pistola", agregó.

"Eran cabros chicos"

La víctima aseguró que el asalto "fue rápido, estuvieron adentro unos cuatro minutos más o menos. Yo creo que por mi reacción se fueron, al final robaron súper pocas cosas". Estas corresponden a un televisor, un teléfono celular y el vehículo.

Además, aseguró que la banda estaba compuesta por menores de edad. "Eran cabros chicos. Eran puros niños de 15 a 20 años", afirmó.

Asimismo, cuestionó el trabajo de Carabineros, ya que dice que nunca le contestaron el teléfono cuando llamó al 133. Su esposa terminó dando aviso a personal de Paz Ciudadana, que sí acudió al lugar de inmediato.

"Es el gran temor que tenemos ahora"

Al ser consultado si tiene miedo de lo que pueda pasar en los próximos días, considerando que todavía hay integrantes de la banda que no han sido detenidos y que saben en dónde él vive, respondió: "Es el gran temor que tenemos ahora".

Pese a ello, agradeció que la fiscalía "me puso protección policial, Paz Ciudadana también está haciendo más vueltas por acá". Asimismo, indicó que buscarán tomar medidas como "hacer mejoras en la casa" y "tener planes de emergencia como familia".

"Esa es la rabia que me da. ¿Por qué tenemos que hacer planes de emergencia? Por qué decirle a mis hijos que hagan tal cosa en caso de... ¿Por qué tenemos que estar preparados para eso? Mis hijos tienen 10 y 14 años, no es justo", cerró.