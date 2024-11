"Red Bull Los Andes" se toma las pantallas de Mega y sus plataformas el 13 y 16 de noviembre

13 nov. 2024 - 07:00 hrs.

Este miércoles 13 y sábado 16 de noviembre llega con toda la adrenalina a las pantallas de Megamedia el evento de hard enduro “Red Bull Los Andes”. Este contará con la participación de más de 250 de los mejores pilotos del mundo, quienes se enfrentarán a desafiantes terrenos de montaña y una competencia de City Race. El “Red Bull Los Andes” promete ser una fiesta que nos llevará al límite.



El “Red Bull Los Andes” comenzará este miércoles 13 con el “Red Bull Los Andes City Race”, un evento de exhibición que se realizará en la comuna de Las Condes en la calle Rosario Norte entre Cerro el Plomo y Presidente Riesco. En esta carrera los competidores disputarán duelos de carreras de obstáculos 1 versus 1 en plena ciudad que será transmitida por Mega Go desde las 19:30 horas. El material quedará disponible en esa plataforma para poder revivirlo.

En cuanto al evento principal, este del sábado 16 desde las 13:00, se realizará la carrera de motos más extrema del continente en la pista de Nido de Cóndores. Esta será transmitido por primera vez en pantalla abierta por las distintas señales de Megamedia, con una emisión completa por Mega GO y contando con una programaci especial en Mega 2 y un resumen a media noche por Mega.



El “Red Bull Los Andes” cuenta con múltiples etapas o especiales, entre las que se encuentran las conocidas "Mata Patos", "Trailera" y "Mundialera", donde los pilotos se ven enfrentados a imponentes subidas, complejos obstáculos y el terreno rocoso y árido característico de la Cordillera de Los Andes.



No te pierdas “Red Bull Los Andes”, la carrera de motos más extrema del continente, que contará con la participación de los pilotos más relevantes de la escena mundial y promete ser una fiesta familiar llena de adrenalina. Este sábado 16 de noviembre por Mega, Mega Go y Mega 2 la carrera de motos que nos llevará al límite.