Gareca: "En ningún momento, de parte de mi equipo de trabajo, estuvo en cuestionamiento la continuidad"

18 oct. 2024 - 15:22 hrs.

¿Qué pasó?

Ricardo Gareca se refirió a su continuidad como director técnico de la Selección Chilena y descartó que su permanencia haya estado en cuestionamiento tras los malos resultados de La Roja en los últimos encuentros que ha sostenido durante las Clasificatorias.

Este viernes, además, se confirmó que el argentino se quedará al mando de la selección al menos durante la próxima doble fecha de eliminatorias en noviembre, en la que se enfrentará a Perú de visita y Venezuela de local.

"En ningún momento estuvo en cuestionamiento la continuidad"

"En ningún momento, de parte de mi equipo de trabajo, estuvo en cuestionamiento la continuidad, porque tuve alguna intención de dejar o algo por el estilo", sostuvo el DT en el aeropuerto.

"Es tan excelente la relación que tengo con la dirigencia que simplemente me tomo un tiempo para escuchar, pero no de parte nuestra, menos en estos momentos", agregó.

El trasandino expresó que "los buenos momentos son ideales para que uno desarrolle un trabajo, pero ahora es cuando uno necesita estar; en el caso nuestro no me gustaría dejar a Chile de esta manera, hasta la última consecuencia me gustaría estar al lado de todos".

"No acostumbro a irme. Si hay un límite o condicionamiento, en ese caso el abogado mío directamente arreglará las condiciones en lo que tenga que ver con eso. De parte nuestra el convencimiento es seguir trabajando", indicó al citado medio.

El argentino también sostuvo que "es un lindo momento para estar juntos y tratar de revertir esta situación, para nosotros es un honor que sigan confiando y sobre todas las cosas en esta situación tan complicada me gusta estar al lado de los muchachos, al lado de todos".

"No estoy abatido, nunca he estado abatido, a lo mejor es una percepción, dije que es mejor reflexionar, no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente, eso fue lo que dije, nunca dije de abandonar algo ni nada por el estilo", afirmó respecto a sus dichos tras la derrota ante Colombia.

En la ocasión, aclaró que "no me pusieron ninguna clase de ultimátum", y añadió que "siempre hay autocrítica, nunca hemos dejado de tenerla".

El acuerdo entre Ricardo Gareca y la ANFP

Aunque la información no ha sido oficializada por la ANFP, ha trascendido que la federación habría alcanzado un acuerdo con el DT para que dirija los próximos dos encuentros de Chile. Luego, en noviembre, se definirá el futuro del Tigre.

Gareca le habría pedido de manera telefónica al directorio de la ANFP, liderado por Pablo Milad, una última oportunidad antes de dejar el cargo.

El estratega argentino confía en que se pueden sacar 6 o al menos 4 puntos ante Perú y Venezuela y así meter a Chile en carrera al próximo Mundial 2026. Si Gareca saca buenos resultados, se mantendría en el cargo durante el próximo año, ya que la opción de quedar séptimo y pelear el repechaje seguirá vigente.

Sin embargo, desde la ANFP no tuvieron más remedio que aceptar su continuidad, puesto que el entrenador tiene contrato vigente hasta el fin de las Eliminatorias, es decir, hasta septiembre de 2025. De hecho, mientras La Roja tenga chances matemáticas de seguir en carrera al Mundial, el Tigre se quedaría.

El contrato del trasandino y su cuerpo técnico es de cerca de 2,7 millones de dólares al año, por lo que despedirlo en este momento le costaría a la ANFP cerca de 2.500 millones de pesos (11 sueldos).

