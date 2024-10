Ricardo Gareca pone en duda su continuidad en La Roja: "Me tomaré un tiempo para reflexionar"

15 oct. 2024 - 20:44 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la dura derrota por 4-0 ante Colombia por la fecha 10 de las Clasificatorias Sudamericanas, Ricardo Gareca reconoció por primera vez desde que está al mando de La Roja que podría dejar su cargo como el director técnico de Chile.

Pese a que el entrenador no anunció su renuncia y desde la ANFP lo han apoyado públicamente, el Tigre se mostró golpeado tras la goleada ante los cafeteros y admitió que se iba a dar un tiempo para pensar.

¿Qué dijo Gareca tras la derrota de Chile ante Colombia?

En conferencia de prensa se le consultó al DT argentino si continuaría al mando de La Roja, a lo que Gareca respondió de forma sincera: "No tengo la respuesta yo, hoy no puedo darle una respuesta concreta".

"Lógicamente me invaden cosas, a todos, de la misma manera que ustedes sienten sensaciones, yo también. No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente", confesó.

"Quiero pensar, enfriarme (...). Es un proceso difícil, complicado. Hoy no estoy para tomar una determinación. Necesito enfriarme, tranquilizarme, estar con mi cuerpo técnico y los dirigentes también. Una decisión de abandonar el cargo no estoy en condiciones de manifestárselo. Estoy acostumbrado a reflexionar cualquier resolución que tome", sinceró.

"En estos momentos no miraría tanto a futuro"

Gareca reconoció que la derrota era su responsabilidad y reiteró que "necesito tiempo para no contestar algo en caliente y analizar bien todo (...) Es la primera vez que acepto que voy a reflexionar, o al menos que lo digo públicamente"

"En estos momentos no miraría tanto a futuro, sí tengo que pensar bien qué es lo que voy a hacer. No me atrevería a contestarle más de esta noche o en la semana cuando reflexione, me junte con el cuerpo técnico, dirigentes, seguramente que habrá reuniones, muchas cosas para pensar bien. Digamos que es un proceso que oficialmente no hemos podido despegar", continuó el DT.

"En cuanto a mi continuidad, hoy por hoy no puedo asegurar nada, al menos de parte mía (...) El proceso de Chile es complicado en este momento, hay una parte interna que me dice que me gustaría hacer frente, pero otra que lleva a reflexionar porque hay gente que ha confiado en nosotros y no me gustaría que viva situaciones complicadas", concluyó Gareca.

