"Está siendo castigado por ser bueno": Prestigioso medio estadounidense sale en defensa de Ben Brereton

15 oct. 2024 - 17:44 hrs.

Luego de brillar durante la primera mitad del año con la camiseta del Sheffield United, el delantero nacional Ben Brereton Díaz volvió a Villarreal, que posteriormente lo vendió al Southampton, donde vive un verdadero calvario.

Pese a mostrar destellos de su talento en la pretemporada, el chileno-inglés no ha tenido una buena actuación con el elenco albirrojo, donde a su sequía goleadora le ha sumado un pésimo registro en Premier League, sumando 20 partidos sin ganar entre su anterior paso por los sables y su estadía en los santos.

En medio de este tormentoso presente, el prestigioso diario estadounidense The New York Times, a través de su sección deportiva The Athletic, salió en defensa de "Big Ben", argumento que la mala racha de su equipo no es "necesariamente su culpa".

"Está siendo castigado por ser bueno"

"Sus equipos no han ganado ningún partido, pero no es necesariamente su culpa", señaló el medio norteamericano, agregando que "Brereton Díaz está siendo casi castigado por ser bueno".

Sobre esto último, explicó que "si eres un futbolista mediocre en un equipo terrible, probablemente no te quedarás en ese equipo. Pero si eres un jugador decente en un club terrible, estarás ahí todas las semanas, con tu récord de victorias y derrotas a merced de la disfunción que te rodea".

Por último, recordaron sus buenos números con la camiseta del Sheffiled, destacando que "con seis goles en 14 partidos, terminó la temporada como máximo goleador del club a pesar de haberse incorporado recién en enero, mientras que con frecuencia ha parecido el atacante más amenazante del Southampton esta temporada".

Cabe recordar que Brereton no fue considerado para la actual fecha de Clasificatorias por el técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, luego de haber sido habitual en sus anteriores convocatorias.

Todo sobre Ben Brereton