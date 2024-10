La U vence a Coquimbo Unido en el Nacional y es el primer finalista de Copa Chile

13 oct. 2024 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

Universidad de Chile se convirtió en el primer finalista de Copa Chile 2024 tras vencer por 1-0 a Coquimbo Unido en el duelo de vuelta de la semifinal nacional del certamen.

En la ida, azules y piratas igualaron 1-1. De esta forma, los universitarios esperan a que se resuelvan las llaves de la zona Centro-Sur para conocer a su rival en la definición por el título.

Primer tiempo

Minutos antes del inicio del duelo, se vivió un emotivo momento en el reducto de Ñuñoa, por el homenaje que realizó el conjunto laico para Lorenzo Prieto, histórico maotearapeuta del club, quien falleció esta semana, mientras el equipo estaba concentrado en la Cuarta Región para el choque de ida con los aurinegros.





La U impuso su juego en los primeros pasajes del partido y contó con buenas chances de abrir la cuenta en los pies de Leandro Fernández, quien en los 6' se encontró con las manos seguras de Diego Sánchez y en los 14', no pudo darle mayor dirección a un disparo que se perdió por lejos.

Segundo tiempo

El elenco universitario perdió claridad en el arranque del complemento y no fue capaz de penetrar en el ordenado fondo coquimbano. La visita, a su vez, se las arregló no solo para contener al rival, sino también para producir daño y estuvo cerca de abrir la cuenta en los 48', con un contragolpe de Alejandro Azócar que alcanzó a cortar a tiempo y sin falta a Matías Sepúlveda.



Aunque el trámite cambió de dominador conforme fue avanzando el reloj, no sino hasta el final del compromiso cuando los estudiantiles se animaron a ir con todo sobre el pórtico de y en uno de los tantos centros del área, Lucas Assadi envió una pelota rasante que manoteó a medias Sánchez y le quedó servida a Luciano Pons, quien solo tuvo que empujarla para desatarlos festejos en las gradas (89').



Tras la conquista, el encuentro se ensució por un entrevero entre Franco Calderón y Andrés Chávez, quien quedó sumamente sacado y comenzó a discutir con todo el mundo. Después de un largo periodo en que la contienda estuvo detenida, el colegiado decidió expulsar a los futbolistas que iniciaron el pleito.



De esta manera, la U volvió a instalarse en la definición del certamen después de cinco años de ausencia. Por lo pronto, el próximo desafío de Universidad de Chile será el sábado 19 a partir de las 18 horas, cuando visite a Universidad Católica por la fecha 28 del Campeonato Nacional, donde marcha primero con un solo punto por arriba de Colo Colo.



Por su parte, los filibusteros se quedaron con las ganas de acceder a lo que hubiese sido una inédita final para la institución. Ahora, Coquimbo Unido tendrá que pensar en el choque del domingo frente a Cobresal, donde intentará dejar atrás su mala racha de once partidos sin ganar en el torneo.

