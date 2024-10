"Qué forma más bonita de morir que mirando al mar": Mujer relata emotivo diálogo con masoterapeuta de la U

09 oct. 2024 - 21:53 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde se este miércoles hubo conmoción en el plantel, cuerpo técnico y directiva de Universidad de Chile luego de producirse el fallecimiento a los 78 años de Lorenzo Prieto, masoterapeuta del club.

Su deceso se produjo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, luego de salir a efectuar un trote matinal por el borde costero de la ciudad de La Serena. La periodista Andrea Velásquez, fue la persona que lo auxilió y contó sobre el emotivo diálogo que sostuvo con el funcionario azul antes de su partida.

Su auxilio a Prieto

Velásquez, de 46 años, es una periodista que vive en la zona y que la mañana de este miércoles caminaba por la Avenida del Mar en dirección a su trabajo, cuando vio a un señor que presentaba evidentes signos de un problema de salud.

La profesional contó en diálogo con Las Últimas Noticias que “fue terrible (...) Hice todo lo que pude para ayudarlo y por hacerlo sentir que estaba acompañado”.

Detalló que “iba caminando y veo a un señor que estaba sentado en la banca de la playa, con la cabeza un poco hacia atrás, con la boca abierta, los labios muy morados y muy pálido, y respiraba raro (...) Me acerqué y le hablé, pero no reaccionaba”.

Los últimos minutos de Prieto

La periodista prosiguió su relato de la situación y contó que “me había decidido a hacerle reanimación, pero justo el caballero reaccionó. Se para y me mira. ‘¿Está bien?’, le pregunté. ‘¿Qué me pasó?’, me respondió. Luego de contarle que estaba inconsciente, aseguró que no se había dado cuenta, que se sentía mal, que estaba haciendo deportes. Me pidió que no llamara a la ambulancia, pero ya lo había hecho”.

“’Yo creo que usted está infartado’, le dije. Y él dijo que le había dado lo mismo hace un año y que tenía el corazón un poco más grande”, detalló Velásquez.

La periodista recuerda que le dijo “¿cómo se me va a morir acá?”, ante lo que el funcionario conocido como “Manos de Ángel” en el cuadro azul, le respondió que “qué forma más bonita de morir que mirando al mar”.

“Quedé mal porque fue una experiencia muy extraña. Me vine a mi casa, luego de haber pasado por el hospital, y me enteré de que había muerto (...) Hablé con su familia, les conté que él no murió solo, yo estuve ahí todo el rato, les quería dar el pésame”, cerró la periodista.

