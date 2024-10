DT de Brasil sorprende con centrodelantero para enfrentar a Chile y llama a no confiarse de La Roja

09 oct. 2024 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección Chilena jugará un duelo clave por su futuro en Clasificatorias cuando este jueves reciba a su similar de Brasil, elenco que marcha en la quinta ubicación de la tabla con 10 puntos. En este contexto, el director técnico brasileño, Dorival Júnior, reveló que ya tiene confirmado a su centrodelantero para este vital encuentro y llamó a sus pupilos a no confiarse de La Roja.

¿Qué dijo el técnico brasileño?

El entrenador del "Scratch" instó a sus pupilos y al entorno a no confiarse de La Roja, entregando el siguiente mensaje: "No piensen que por estar (ambas selecciones) allí abajo serán partidos fáciles. No pasen esa impresión al aficionado. La diferencia de puntos es mínima y nadie está en una situación cómoda".

En paralelo, y a pocas horas del partido con Chile, el DT brasileño confirmó la presencia del lateral izquierdo Abner Vinícius y el centrodelantero Igor Jesús. Este último reemplazará a Endrick, quien quedó fuera de la nómina final.

"El momento de Igor es muy interesante"

En cuanto a la inclusión de Igor Jesús, que milita en el Botafogo, Dorival Júnior explicó que "lo que veo es que el momento de Igor es muy interesante".

"Se trata de encontrar este momento para él en el equipo. Creo que, en este momento, la propia experiencia y el momento de Igor son un poco diferentes", sostuvo.

Para finalizar, aclaró que "la presencia de jugadores con este perfil podría ser importante para un juego de este tamaño en estos momentos".

