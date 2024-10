"Me tomó uno o dos meses tomar la decisión": Gonzalo Jara se sincera sobre su despedida del fútbol profesional

09 oct. 2024 - 18:34 hrs.

¿Qué pasó?

Gonzalo Jara, exdefensa de la Selección Chilena y mundialista en dos ocasiones, conversó con Meganoticias.cl y se refirió a lo que será su partido de despedida del fútbol profesional, el cual se disputará este sábado 12 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El histórico zaguero nacional estará acompañado de varias figuras y exjugadores del fútbol chileno, como Arturo Vidal, Matías Fernández y Jean Beausejour, entre muchos otros.

En primera instancia, Jara comentó que se retiró en diciembre del 2023, cuando vestía en ese entonces los colores de Coquimbo Unido, y que le tomó tiempo optar por el retiro, un tema que conversó en la interna con sus padres.

Las revelaciones de Gonzalo Jara

"Si bien es cierto me retiré en diciembre (del 2023), me tomó uno o dos meses tomar la decisión. La decisión no la tenía tomada hasta que me pude juntar con mis papás", confesó.

"Pasé dos semanas solo con ellos y pasé a contárselos, y desde ese lugar tomé una decisión que solo ellos sabían. Los quise hacer partícipes porque fueron los que siempre me acompañaron", agregó el exdefensa.

El dos veces mundialista con La Roja tiene un amplio recorrido por el fútbol nacional e internacional, pasando por Colo Colo y la U, y también por equipos como el West Bromwich y el Nottingham Forest de Inglaterra.

En la Selección Chilena, además de disputar los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, también se coronó campeón de la Copa América 2015 y la del 2016.

El partido de despedida de Gonzalo JAra se llevará a cabo el sábado 12 de octubre desde las 19:00 horas. Los precios de las entradas van desde los $2.000 hasta los $9.000 y los tickets se pueden adquirir ingresando aquí.

