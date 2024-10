"Yo personalmente...": Gonzalo Jara reacciona a críticas de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa en Uruguay

08 oct. 2024 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

El exdefensa de la Selección Chilena, Gonzalo Jara, conversó con Meganoticias.cl y profundizó en los dichos de algunos jugadores uruguayos en contra de Marcelo Bielsa, el director técnico de la Celeste. En concreto, fue primero Luis Suárez quien se refirió al estratega argentino en duros términos, lo que generó controversia en el mundo futbolístico.

El "Pistolero" denunció problemas de convivencia en la interna con el DT y detalló un episodio en particular, en el que recibió una respuesta cortante por parte del extrenador de Chile, lo que generó que tuviera que tomar cierta distancia.

"Me senté frente a él, hablé unos cinco minutos, le dije que lo apoyábamos, que respetábamos sus decisiones... Me miró y me dijo 'muchas gracias, Luis'. Me levanté y me fui. No me contestó nada a los cinco minutos que hablé. No conseguí ninguna respuesta", fueron parte de las palabras de Suárez.

Unas horas después de estas declaraciones, el actual delantero del Inter Miami recibió un "espaldarazo" de Federico Valverde, excompañero de selección y volante del Real Madrid, quien aseguró que Suárez "no exageró en ningún momento".

¿Qué dijo Gonzalo Jara?

Ante las palabras de Suárez, Gonzalo Jara, dirigido por Marcelo Bielsa en las Clasificatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, señaló que "no puedo decir que son reales o no", aunque recalcó que "no conozco un par de jugadores que hayan salido a hablar mal de Bielsa".

En esta línea, indicó que "es coincidencia que son jugadores que no les tocó jugar con él, entonces es muy relativo".

Por último, recordó cuando coincidió con el "Loco" en La Roja y sostuvo que "yo personalmente tengo los mejores recuerdos de él como entrenador, persona y de todo su cuerpo técnico".

Todo sobre Marcelo Bielsa