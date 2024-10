Ricardo Gareca responde a críticas de Arturo Vidal previo a duelo de La Roja ante Brasil

09 oct. 2024 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

El director técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, encabezó una conferencia de prensa durante este miércoles, en la que vivió la previa del partido ante Brasil, a disputarse este jueves a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Además, se refirió a la no convocatoria de Arturo Vidal e hizo hincapié en el jugador que no le respondió el llamado para ir a La Roja.

"Hubo un muchacho que prefirió no hablar conmigo"

Respecto al futbolista que decidió dar un paso al costado, el entrenador comentó en primer lugar que "me tocó vivir una situación, no es una crítica, son situaciones que uno tiene que respetar".

"Simplemente, hubo un muchacho que prefirió no hablar conmigo. Me llamó la atención, pero no tengo nada personal con él. Es su decisión, no quiero ahondar más detalles", afirmó.

Gareca responde a críticas de Vidal

Tras no ser convocado a la Selección, Vidal ha lanzado polémicas declaraciones contra Gareca, las cuales fueron respondidas por el entrenador en la previa al duelo de La Roja contra el Scratch.

Al respecto, dijo que "todos los jugadores que yo he hablado, inclusive Vidal, siempre con todos tuve la claridad absoluta de decirle 'no acostumbro a asegurar continuidad, a convocar, a comprometerme a que van a jugar, no prometo que van a ser citados, ¿le interesa o no le interesa?' Todos con unanimidad me dijeron que les interesa seguir jugando con la Selección".

La previa ante Brasil por Clasificatorias

En cuanto al trascendental encuentro con Brasil por Clasificatorias, el estratega argentino expresó que "será difícil. Buscaremos imponernos con la presión de nuestra gente".

"Será un partido disputado, me imagino con una mayor posesión del balón de Brasil. Anhelo que Chile tenga un protagonismo y lo asuma como tal. Pero es difícil analizar este tipo de partidos, porque es un duelo de difícil visualización. Uno intenta controlar, para después atacar e intentar ganar. También buscaremos neutralizar al rival", agregó.

