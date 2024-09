Duro golpe para La Roja: Selección sufre sensible baja de cara a los duelos de Eliminatorias

02 sept. 2024 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

La selección chilena confirmó que el volante nacional Diego Valdés fue liberado de La Roja en la previa de los duelos eliminatorios ante Argentina, este jueves 5 de septiembre, y frente a Bolivia, para el martes 10 de septiembre.

El cuerpo médico de Chile informó que el mediocampista del América de México sufrió una lesión traumática (luxación) en el hombro izquierdo el pasado sábado en la derrota por 4-1 ante Cruz Azul por la liga mexicana.

En aquel encuentro, Valdés fue sustituido a los 42 minutos, por lo que este lunes se estaba a la espera de los exámenes médicos que finalmente confirmaron la peor noticia para el futbolista, quien probablemente iba a ser titular en el equipo de Ricardo Gareca.

"El plazo de recuperación de la lesión supera los tiempos de la presente fecha FIFA", agregaron en un breve comunicado desde La Roja.

¿Ricardo Gareca citará a algún reemplazante?

De momento, desde la selección chilena no han informado la nominación de algún futbolista que reemplace a Diego Valdés. No obstante, según dio a conocer radio ADN, el cuerpo técnico de la selección nacional no tendría como opción llamar a Luciano Cabral, quien juega en el León de México y que asomaba como la principal opción.

El gran impedimento sería la larga distancia que debe recorrer desde México, sin embargo, no se descarta la opción de nominar algún enganche del medio local.

