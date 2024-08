"No tengo la necesidad de aspirar a más cosas": Claudio Bravo cuenta detalles de las razones que lo llevaron al retiro

29 ag. 2024 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

El histórico portero de la Selección Chilena, Claudio Bravo, conversó este jueves con Rodrigo Sepúlveda en Meganoticias Alerta y abordó las principales aristas en el marco de su retiro del fútbol profesional, que fue anunciado esta semana a través de las redes sociales.

El guardameta detalló que la decisión de "colgar los guantes" se la mencionó a su círculo más cercano, pero que la opción ya la tenía estudiada desde antes y que no fue para nada fácil.

Al mismo tiempo, puntualizó las razones que lo llevaron a dar un paso al costado, haciendo énfasis en su esposa, hijos y padres, quienes formaron parte fundamental de su exitosa carrera.

"Yo lo tenía recontra estudiado"

En entrevista con Meganoticias Alerta, Bravo señaló que al comunicarle sobre el retiro a su esposa "en un principio no me creía. Mis hijos estaban un poco sorprendidos también por la decisión".

"Lo comenté también donde mis padres y hubo silencio de parte de ellos, no creyendo la decisión. Y yo lo tenía ya recontra estudiado, ya llevaba tiempo analizando la situación", indicó.

Pese a aquello, remarcó que hoy en día "yo podría competir, podría seguir apretando la parte física. Hay una carga mental muy grande, que con el correr de los años la he podido llevar muy bien, pero sentí que llegó un punto de mi vida donde he sentido mucha plenitud, en todo ámbito".

"Tú pones en la balanza ciertas cosas"

El bicampeón de América continuó con su relato y dejó en claro que "no me puedo reprochar absolutamente nada, sino que todo lo contrario".

"Sentir agradecimiento y cosas buenas y cuando llega ese punto, no tengo la necesidad de aspirar a más cosas... lo que he querido buscar últimamente es un poco tener más tiempo. Eso es lo que más me ha empujado", sostuvo.

En esta línea, reveló que "cuando ves a tus padres con una edad más avanzada y cuando tus hijos están en edades donde tienes que acompañarlos mucho más porque son etapas de adolescencia, tú pones en la balanza ciertas cosas, dediquemos tiempo a lo verdaderamente importante".

El arquero reveló que, si bien comentó su retiro con su familia, todavía le queda seguir agradeciendo en persona a quienes formaron parte de su recorrido como futbolista, tanto en nuestro país como en el extranjero.

"Siento que tengo que agarrar el teléfono y tomar un avión y agradecer a muchas personas que me ayudaron en su momento en la etapa de divisiones menores y profesional, a excompañeros, a utileros, a gente del área médica. Tengo un sinfín de gente que estrecharle la mano", recalcó.

"A mí se me infla el pecho cuando lo veo competir"

El histórico capitán de "La Roja" tuvo unas palabras para Alexis Sánchez, quien también se refirió a su retiro del fútbol profesional, y manifestó que "a mí se me infla el pecho cuando lo veo competir y sé todo lo que ha pasado. Esas cosas reflejan mucho la característica personal de él".

"A todos nos ha costado mucho poder llegar, donde las carencias han sido muchas. Con Alexis partimos de muy pronto, pero uno conoce a la persona, el jugador de fútbol está al otro lado", añadió.

Revisa más detalles de la entrevista y otras noticias de Claudio Bravo en nuestro sitio web Meganoticias.cl.

La entrevista exclusiva de Claudio Bravo con Rodrigo Sepúlveda

Todo sobre Claudio Bravo